غازي فهد سيف بن هبله الغانم، (66 عاماً)، شيع، الروضة، ق5، شارع أحمد صالح السبيعي، م22، ت: 98888813

يحيى عبدالله صالح الحجيلان، (65 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: اليرموك، ق4، الشارع الأول، م42، مقابل المطار القديم، ت: 97280048، النساء: السرة، ق4، ش10، م61

فوزية علي الطواش، أرملة أحمد سليمان الرشدان، (64 عاماً)، شيعت، الرجال: النزهة، ق3، ش 34، م15، على الدائري الثالث، ت: 99825574، النساء: اليرموك، ق3، شارع عبدالعزيز بن باز، م8، ت: 66135151

صديقة عبدالله محمد نوري، أرملة إبراهيم محمد هادي، (77 عاماً)، شيعت، الرجال: الخالدية، ق1، شارع عبداللطيف البرجس، م3، ت: 99780909، النساء: حطين، ق4، ش421، م3، ت: 96641224

عبدالرسول أحمد كرم إبراهيم، (73 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، ت: 55512266، النساء: ضاحية مبارك العبدالله، غرب مشرف، ق1، ش101، مبارك بن محمد بورسلي، م20 (العزاء فترة العصر فقط)

إنا لله وإنا إليه راجعون