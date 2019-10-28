أول النهار

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، عن 62 دعوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة العامة للقوى العاملة، مشيرة إلى ان منها 40 دعوى صدرت فيها احكام قضائية لصالح الهيئة، بينما خسرت 9 قضايا و13 دعوى مازالت تحت المتداولة، موضحة أن ادارة الفتوى والتشريع هي الجهة المنوط بها مباشرة الدعاوى القضائية ومتابعة الاحكام والطعن عليها.

وقالت العقيل، في ردها على سؤال برلماني بشأن النزاعات النقابية قدمه عضو مجلس الامة د.عادل الدمخي، إن هيئة القوى العاملة ليست خصما أصيلا في غالب الدعاوى النقابية، وإنما تختصم فقط ليصدر الحكم في مواجهتها وإلزامها بتنفيذه، مبينة أن القانون نص على إرشاد المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب العمل نحو التطبيق السليم للقانون، إلى جانب أن تمارس المنظمات نشاطها بحدود الاهداف الواردة في النظام الأساس للمنظمة دون تجاوز لهذه الاهداف أو الخروج عليها.

وأفادت فيما يتعلق بالرد على سبب النزاعات النقابية بعد دعوة النقابات العمالية مطلع مايو لعقد مؤتمر طارئ للاتحاد العام لعمال الكويت لانتخاب مجلس تنفيذي جديد، أن كتاب طلب إصدار الشهادة بأسماء وصفات اعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت قدم بتاريخ 5 مايوم 2019 مرفقا به المستندات اللازمة وبالعرض على لجنة المنظمات النقابية الصادرة بقرار 416 لسنة 2018 والمعنية ببحث المستندات المقدمة من المنظمات العمالية لاصدار شهادة لمن يهمه الأمر تلقت الهيئة كتاب الاتحاد العام لعمال الكويت مبينا فيه الاعتراض على اجراءات المؤتمر والعدد اللازم للدعوة لعقد المؤتمر الطارئ والاجراءات التي صاحبت عقد المؤتمر «محل البحث».

وأضافت: «ما استوجب على ذلك اخضاع الموضوع لمزيد من البحث والدراسة ومخاطبة ادارة الفتوى والتشريع بتاريخ 11 يوليو 2019، وحيث ورد للهيئة بتاريخ 1 سبتمبر رد الفتوى والتشريع يفيد ان اجراءات المؤتمر صحيحة فيما يتعلق بالنصاب اللازم للدعوة فقط تم اصدار شهادة لمن يهمه الامر بأسماء وصفات اعضاء مجلس الادارة التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت بتاريخ 4 سبتمبر 2019.

