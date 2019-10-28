أول النهار

أكدت وكيل وزارة المواصلات م.خلود الشهاب أن اقرار الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة سيتم قبل نهاية العام الحالي بعد اعتماده من قبل ديوان الخدمة المدنية، لافتة إلى انه توجد لجنتان في الوزارة الاولى لتسكينه والاخرى معنية بالمقابلات الاشرافية للهيكل الجديد.

وأوضحت الشهاب خلال توقيع اتفاقية مذكرة التفاهم للبرنامج التدريبي العالمي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مع شركة «هواوي» ان الهيكل الجديد للوزارة تم اعتماده في عهد الوزيرة جنان بوشهري حينما كانت تتولى حقيبة الوزارة وقبل تولي منصب الوكالة في الوزارة، مؤكدة انها سعت لتنفيذه حينما كان مقترحا بمساعدة الوكلاء المساعدين.

وحول توقيع الاتفاقية مع «هواوي» قالت الشهاب ان توقيع الاتفاقية مع شركة «هواوي» يأتي في إطار تدريب وتأهيل كوادر موظفي المواصلات على احدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة سواء على الفني او الاداري من اجل تطوير الاداء وتقييم العمل وتدريب الجيل الجديد على تكنولوجيا المعلومات واحدث ماتوصلت اليه شركة هواوي في مجال الاتصالات.

واوضحت أن هذه الاتفاقية تأتي لرعاية المواهب في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، حيث إن شركة هواوي لديها مركز تدريب معتمد عالميا على مستوى الكويت ونفخر أن تكون كوادر الوزارة جزء من هذا التدريب الذي سيكون على مستوى عالٍ مثمنة دور شركة هواوي في توقيع هذه الاتفاقية والمبادرة التي كان لوزارة المواصلات نصيب لها مع الجهات الحكومية الاخرى المشاركة في هذه الاتفاقيات.

واشارت الشهاب إلى ان الاتفاقية لا تحتوي على التزامات مالية من قبل الوزارة، بل هدفها تطوير الكوادر المحلية على احدث التقنيات التي توصلت لها شركة هواوي، متمنية ان تكون هناك مبادرات اخرى تسير على نفس النمط من أجل ان يصل موظفو المواصلات لكفاءة دول العالم المتقدمة في مجال التكنولوجيا والاتصالات.

واكدت الشهاب ان الخطة المتبعة هي ان يتم انتقاء الموظفين عن طريق مقابلات شخصية ومن ثم يتم تحديد العدد المطلوب للتدريب من خلال شركة هواوي، موضحة ان المشمولين في هذه الدورة سيكونون من الموظفين الفنيين وبعدها سيتم الاختيار من القطاعات الاخرى.

وقالت الشهاب انه كان هناك تعاون سابق مع شركة هواوي منذ سنوات طويلة فيما يخص مشروع الالياف الضوئية حيث انتهت الوزارة من طرح المرحلة الثانية في شهر يونيو 2018 بتدشين مدينة صباح الاحمد ووصول الفايبر لها مع استمرار عقد الصيانة لمدة ثلاث سنوات من خلال شركة هواوي والتعاون مستمر في هذا الجانب.

وبشأن خفض اسعار الانترنت مع الشركات التي تقدم الخدمة اكدت الشهاب ان هناك طلباً من قبل شركات الانترنت لمناقشة هذا الموضوع، موضحة انه تم عقد اجتماع مع الشركات المزودة للانترنت حيث تم طرح الطلب والوزارة تفهمت هذا الجانب بشرط ان يكون النقاش مع جميع الشركات المقدمة للخدمة، حيث ان الوزارة تعتبر احد الجهات التي تقدم الخدمة مع وجود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي لها النصيب الاكبر في تقديم هذه الخدمة. واشارت الشهاب الى ان الوزارة ستقوم بحل هذه الاشكالية التي تواجه شركات الانترنت بشرط ان يكون هناك تنسيق كامل مع جميع الجهات المزودة للخدمة، بحيث يكون هناك اجتماعا مشتركا لطرح آلية جديدة موحدة تضمن حق المستهلك وحقوق الشركات بحيث انه لايتعدى طرف على اخر.

وحول خفض عدد السيارات لموظفي الوزارة خاصة الفنيين قالت الشهاب انه لاتوجد اشكالية في موضوع توفير السيارات، خاصة ان تقليص السيارات اتى بناء على تقليص الهيكل التنظيمي للوزارة، حيث انه تم دمج بعض الادارات في الوزارة مع الغاء بعض الادارات وتحويلها لوحدات تنظيمية لعدم الحاجة لها مع تحويل بعض الادارات لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لانها مختصة في عملها، مضيفة ان استقالة عدد من الموظفين مع تطبيق قانون التقاعد المبكر كان لها الاثر في تقليص عدد السيارات مع المتغيرات الجذرية في الوزارة لوجود متغيرات اخرى من قبل الجهات الرقابية.

