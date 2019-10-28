أول النهار

شدد نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة د.مبارك العازمي، على حرص الهيئة في تعزيز جهاز التفتيش والاهتمام بدوره الفعال في ضبط سوق العمل، مشيرا إلى أنه تم وضع المنهج التعليمي والتدريبي لدورة مفتشي العمل بعناية تامة لتلبية احتياجات المرحلة القادمة تماشياً مع رؤية الكويت 2035.

وأشاد العازمي خلال ترؤسه فريق هيئة القوى العاملة لزيارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للاطلاع على سير محاضرات الدورة الخاصة بمفتشي العمل التي تشرف عليها هيئتا العمل والتطبيقي بصحبة مسؤولي الدورات الخاصة بالتدريب، بالدور الذي يقوم «التطبيقي» من خلال التعاون المشترك بينها وبين القوى العاملة، مشيراً إلى المستوى الجيد للطلاب والطالبات المشاركين في دورة التفتيش من خلال تفاعلهم في المحاضرات.