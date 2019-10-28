أول النهار

جددت جمعية المهندسين حرصها على التعاون مع جميع المؤسسات العامة والخاصة وجمعيات المجتمع المدني في مجال اعتماد وتصنيف أصحاب المهن. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمعية المهندس فيصل دويح العتل أمين سر جمعية المحاسبين والمراجعين صباح مبارك الجلاوي وعضوي مجلس الادارة عبد الله العيسى وضاري الهاجري بمقر الجمعية حيث عرض عليهم تفاصيل المراحل المتقدمة التي قطعتها «المهندسين» بالتعاون مع هيئة القوى العاملة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجهات العالمية المعتمدة في تقييم المؤهلات العلمية. وتناول اللقاء أسس التقييم والاعتماد المعتمدة في الجمعية وآلية استقبال المراجعين من المهندسين غير الكويتيين ، مؤكدا أن هذه الأسس والمعايير تتوافق ومتطلبات جهات الاعتماد العالمية وأن الجمعية وصلت الى مكننة كاملة لهذه العملية واتمام الوصل الإلكتروني مع الهيئة العامة للقوى العاملة، لافتاً إلى أن التعاون مع «القوى العاملة» وغيرها من الجهات العامة والخاصة وصل الى التكامل وإلى مراحل متقدمة وأن المكننة باتت واقعا متكاملا في هذه العملية، مشيدا بتعاون رئيس الهيئة العامة للقوى العاملة ونوابه والوكلاء مع الجمعية ما اسهم في تحقيق النجاح المطلوب لهذا المشروع. بدورهم أشاد كل من أمين سر جمعية المحاسبين والمراجعين وعضوي مجلس الادارة بعرض الجمعية التعاون معهم وفتح أبوابها وخبراتها لوضع الآليات المطلوبة للمهن ذات العلاقة بنشاط الجمعية المهني ، مثمنين عاليا دور «المهندسين» والجهات العامة والخاصة في اتمام هذا المشروع الوطني بامتياز.

