الأولى

رحب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبحضوره غدا لافتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر قائلا: أكد لي سمو أمير البلاد حضوره حفل الافتتاح ونحن نرحب بسموه، وكذلك نرحب بسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة، أمس: هناك من كان يراهن على أنه لن يكون هناك دور انعقاد، ولله الحمد سوف نفتتح غدا دور الانعقاد الجديد، مضيفا اقول لمن وجهت اليهم تعليمات بأن يكونوا عناصر ازعاج للرئيس والرئاسة في دور الانعقاد الرابع، سأكون بانتظاركم من يوم غد الثلاثاء إلى نهاية دور الانعقاد، والى بداية الانتخابات القادمة عندما نرجع إلى الصناديق وإلى الشعب، الذي أوصلنا إلى هذه المقاعد والذي يملك تقييمنا من خلال صناديق الاقتراع. وفيما يخص قانون البدون، بين الغانم أن القانون تم الانتهاء منه بعد جهود مضنية، ووقع عليه مجموعة من النواب، وكذلك اليوم أمس كانت هناك مجموعة أخرى من النواب طلبوا التريث لقراءة القانون قبل التوقيع عليه، وبينت لهم انه ليس لدي أي مشكلة في التريث، وانني سأقدم القانون بعد بداية دور الانعقاد الجديد.

وأضاف أنا كمقدم لمقترح القانون سأقوم بشرح تفاصيله بعيداً عن أي أحكام مسبقة أو تكهنات، وسأجيب عن أسئلة الجميع.

وزاد الغانم سيكون هناك قانون اخر لإنشاء جهاز مركزي للجنسية هدفه تعديل بعض الأوضاع الخطأ الحاصلة في ملف الجنسية، وايقاف التزوير وكشف المزورين، وحين يقدم فسوف أجيب عن أسئلة الاعلاميين أو المواطنين، وسيكون تقديم القانون بعد جلسة الافتتاح، وأمل من اللجان البرلمانية أن تتمكن من إنجازه بأسرع وقت كما آمل أن يقر في بداية دور الانعقاد.

ورداً على من يعتقد من البدون أن ظلما وقع عليه من بعض الجهات، وهل ستكون هناك لجنة مظالم؟ قال الغانم: هذه من النقاط الموجودة وهي معالجة في القانون، ومعظم الأسئلة سوف تجيب عليها المذكرة الايضاحية، و سوف نقدم حلا يحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الظروف الإنسانية لفئة البدون، واتمنى الا تكون هناك أحكام بناء على تكهنات وآمل ان ينتظروا تقديم مقترح القانون، وبالكثير مدة أسبوع ليقرأوا القانون ويستمعوا لشرح مقدميه، وبالنسبة لي ليس هناك رجعة أو تراجع عن تقديم هذا القانون وحل المشكلة، فهو أول قانون يقدم لحل المشكلة بشكل جذري لانه وفق القانون، بعد سنة من تقديمه لا يمكن أن يكون هناك بدون في الكويت، في حال طبق تطبيقا سليما.

وتابع: علينا أن نشرع ونراقب، وعلى السلطة التنفيذية في حال اقرار القانون أن تنفذ، مبينا أن المذكرة الايضاحية للقانون صيغت بشكل دقيق حتى توضح الهدف من القانون.

وأوضح الغانم: ان مقترح القانون سيقدم من مجموعة من النواب أكثر من العدد المطلوب، وسيكون هناك أغلبية داخل المجلس، لكن نريد ان نستمع للاراء لمعرفة الملاحظات الوجيهه أو التعديلات، فنحن ولله الحمد نخاف الله ونراعي حرمة الناس ونؤدي واجباتنا الدستورية، وليس هناك بأس من اخذ الملاحظات المفيدة،، لكن من لديهم خصومات سياسية وياتون قبل أن يطرح القانون ويحاولون يهاجمون القانون، فهذه مشكلتهم.

من جانب آخر نوه الغانم إلى أن النائب رياض العدساني تقدم باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، مكون من محور واحد وسيدرج على جدول أعمال أول جلسة لاحقة لجلسة الافتتاح والموافقه 12 نوفمبر.

وفيما يخص إمكانية مناقشة الاستجواب في الجلسة الافتتاحية، قال هذا امر وارد بشرط ان يقدم طلب بفتح باب ما يستجد من اعمال، وطلب ادراج الاستجواب وذلك مشروط بموافقة الوزير والمجلس، وفيما عدا ذلك لن يكون على جدول الأعمال لانه وزع قبل 48 ساعة من الجلسة، وفي حال طلب الوزير في جلسة 12 نوفمبر تأجيل الاستجواب سيكون ذلك بموافقة المجلس.