الأولى

اعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي موافقة اللجنة على دستورية 4 مقترحات بشأن اسقاط القروض واحالتها الى اللجنة المالية لاعداد تقريرها الفني. واوضح بعد اجتماع اللجنة امس: أن من بينها اقتراحا يخص شراء الدولة القروض المستحقة على المواطنين فيما يتم سدادها من خلال وقف صرف علاوة غلاء المعيشة التي يتقاضونها شهريا الى حين سداد قيمة القرض. وأوضح الشطي ان هذا الاقتراح يهدف الى تخفيف الاعباء على المواطنين حسبما أتى في مذكرته الايضاحية مشيرا الى ان رأي اللجنة القانوني هو انه لا تشوب الاقتراح شبهه مخالفة أحكام الدستور، وان مسألة الملائمة تترك الى اللجنة المختصة لبحثها مع الجهات المعنية. ولفت الى رفض اللجنة اقتراحا لاسقاط فوائد قروض المواطنين مقدما من النواب محمد هايف ومحمد المطير وشعيب المويزري وثامر السويط وخالد العتيبي لتعارضه مع احكام الدستور.

وكشف عن موافقة التشريعية على اقتراح التماس اعادة النظر في الاحكام النهائية والباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، لافتا الى انه يعتبر من القوانين المهمة المكملة لمنظومة العدالة لتعميق نزاهة القضاء وسد النقص التشريعي.

وأوضح ان الحالة الاولى التي يتضمنها الاقتراح هي اذا كان الحكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد مدعي قتله حيا، والثانية اذا صدر حكم على شخص من اجل واقعة ثم صدر حكم على شخص اخر من اجل ذات الواقعة وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة احد المحكوم عليهما، والحالة الثالثة اذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة المقررة بشهادة الزُّور في الباب الثالث من قانون الجزاء أو اذا حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى وكان لتقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

وعن الحالة الرابعة قال الشطي اذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية او محاكم الاحوال الشخصية والغي، مشيرا الى ان الحالة الخامسة هي انه اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

ونوه الشطي بان هذا القانون يناقش حالة المحكوم عليه او المحكوم عليهم في مواد نهائية وباتة من محكمة التمييز لذلك اذا توفرت في احدى الحالات الخمس سيتم النظر في مسألة التماس اعادة النظر وهي مسألة كانت تشكل فراغا تشريعيا في قانون اجراءات المحاكمات الجزائية مشيرا الى انه في حالة التصويت على القانون يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح للعدالة والقضاء.

من جانب اخر، قال مقرر اللجنة المالية النائب فيصل الكندري ان اللجنة المالية والاقتصادية قامت بتعديل نظام الاستبدال وفق ما يتناسب مع احكام الشريعة الاسلامية على ألا تزيد نسبة الاستبدال على 6% وان تخفض بحسب المبلغ المتبقي.

وأضاف الكندري بعد اجتماع اللجنة امس ان من قام بالاستبدال وفق قانون 2005 لا يسمح له حاليا بالاستبدال مرة اخرى الا ان القانون الجديد سيسمح لهم الاستبدال أكثر من مرة.