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بيروت- كونا: أقام اللبنانيون المعتصمون في الساحات وعلى الطرقات امس سلسلة بشرية امتدت من مدينة صور جنوبا الى عكار شمالا تحت شعار إيد بإيد تعبيرا عن تضامنهم واتحادهم. كما شكلت مجموعات من الناشطين في بيروت سلسلة بشرية على الكورنيش البحري امتدوا بها جنوبا باتجاه الجية وصيدا وشمالا باتجاه منطقة المتن.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان السلسلة التي نظمها ناشطون في الحراك المدني على امتداد الساحل اللبناني انطلقت عند الساعة الواحدة من بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي من نقاط التجمع ورفع المشاركون فيها العلم اللبناني وانشدوا النشيد الوطني. واضافت ان السلسلة اقيمت تعبيرا عن وحدة الشعب ووحدة مطالبه في رسالة إلى المسؤولين للتأكيد على سلمية الاعتصام والعيش المشترك بين المشاركين من مختلف المناطق والطوائف. وذكرت الوكالة ان السلسلة امتدت من عكار شمالا مرورا بالاوتوستراد الساحلي وصولا الى صور جنوبا حيث انطلقت السلسلة من ساحة العلم والكورنيش البحري باتجاه مدينة صيدا. وذكرت أن الاف الشباب والنساء والأطفال والطلاب من أبناء طرابلس شبكوا أيديهم ببعض في مشهد منظم وراق ليشكلوا سلسلة بشرية امتدت من مدينة طرابلس إلى بلدتي القلمون وشكا والتقوا بالسلسلة المنطلقة من البترون جنوبا وبالسلسلة التي بدأت من بلدة الشيخ طابا في عكار شمالا. ولفتت الوكالة الى ان المشاركين في التحرك في منطقة البترون شبكوا الايدي في اتجاه جبيل جنوبا وشكا شمالا وكذلك فعل المحتجون في نقاط الاعتصام في منطقة جونية الذي انتشروا باتجاه المتن جنوبا وباتجاه جبيل شمالا.وانتشر المواطنون على مسلك الأوتوستراد الممتد من الضبية مرورا بانطلياس وجل الديب والجديدة وصولا الى الدورة على مدخل بيروت الشمالي حيث التقوا بالسلسلة الممتدة من ساحة الشهداء في وسط العاصمة.

واوردت تقارير تلفزيونية ان السلسلة البشرية شارك فيها أكثر من 170 ألف شخص وامتدت على طول الساحل اللبناني من عكار الى صور.