الأولى

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم أن الطريق لايزال طويلاً وأن التحدي مازال شاقاً، موضحاً في كلمة ألقاها أمس خلال الندوة الإعلامية التي عقدت في الغرفة بعنوان: إعداد تقرير الكويت لبدء الأعمال 2020، إننا مازلنا بحاجة إلى أقصى درجات التعاون في اطار المنهج الموضوعي والحماس الوطني.

وأضاف أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد كان حازما ومصمما حين دعا إلى العمل الجاد لإصلاح مؤشرات تنافسية الاقتصاد وفي مقدمتها مؤشر تحسين بيئة الأعمال، لافتاً أن اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية التي ترأسها الشيخ د. مشعل جابر الأحمد بصفته مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نهضت بالمسؤولية بكل كفاءة واقتدار مبيناً أن هناك بشائر طيبة ونتائج مشجعة بشأن مؤشر سهولة مباشرة الأعمال لعام 2020 ومكوناته الرئيسة السبعة في الكويت.

وبدوره قال عميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي د. ميرزا حسن، ان الكويت حققت انجازا كبيرا على صعيد تحسين بيئة الاعمال أخيراً، متوقعا خلال السنوات الثلاثة المقبلة ان تتقدم الكويت 20 الى 25 مرتبة في المؤشر.

من جانبه، أوضح مدير اقتصاد التنمية بمجموعة البنك الدولي سيمون جانكوف أن الكويت قامت بالعديد من الاصلاحات المهمة حيث قامت لجنة بيئة تحسين الاعمال بعمل شاق وكبير لتحقيق هذا الانجاز مؤكداً ان الخصخصة هي الأساس ونقطة أساسية لتحسين بيئة الاعمال.