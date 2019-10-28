الأولى

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، عن 62 دعوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة العامة للقوى العاملة، مشيرة إلى ان منها 40 دعوى صدرت فيها احكام قضائية لصالح الهيئة، بينما خسرت 9 قضايا، بينما هناك 13 دعوى مازالت تحت المتداولة، موضحة أن ادارة الفتوى والتشريع هي الجهة المنوط بها مباشرة الدعاوى القضائية ومتابعة الاحكام والطعن عليها.

وقالت، في ردها على سؤال برلماني بشأن النزاعات النقابية قدمه اليها عضو مجلس الامة د. عادل الدمخي، إن هيئة القوى العاملة ليست خصما أصيلا في غالب الدعاوى النقابية، وإنما تختصم فقط ليصدر الحكم في مواجهتها وإلزامها بتنفيذه، مبينة أن القانون نص على إرشاد المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب العمل نحو التطبيق السليم للقانون، إلى جانب أن تمارس المنظمات نشاطها بحدود الاهداف الواردة في النظام الأساس للمنظمة دون تجاوز لهذه الاهداف أو الخروج عليها.

وفيما يتعلق بالرد على سبب النزاعات النقابية بعد دعوة النقابات العمالية مطلع مايو لعقد مؤتمر طارئ للاتحاد العام لعمال الكويت لانتخاب مجلس تنفيذي جديد، قالت إن كتاب طلب إصدار الشهادة بأسماء وصفات اعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت قدم بتاريخ 5 مايو 2019م مرفقا به المستندات اللازمة وبالعرض على لجنة المنظمات النقابية الصادرة بقرار 416 لسنة 2018 والمعنية ببحث المستندات المقدمة من المنظمات العمالية لاصدار شهادة لمن يهمه الأمر تلقت الهيئة كتاب الاتحاد العام لعمال الكويت، مبينا فيه الاعتراض على اجراءات المؤتمر والعدد اللازم للدعوة لعقد المؤتمر الطارئ والاجراءات التي صاحبت عقد المؤتمر (محل البحث).

وفيما يتعلق بالاعتراضات على عدم صحة اجراءات انعقاد المؤتمر، ذكرت: أن هيئة القوى العاملة تلقت كتابا بتاريخ 9 أبريل 2019 موجها لمدير عام الهيئة قبل انعقاد المؤتمر الطارئ، وكتابا آخرا مقدما بتاريخ 19 مايو 2019م موجها لنائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة وذلك بعد انعقاد المؤتمر الطارئ للاتحاد.