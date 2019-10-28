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واشنطن- الوكالات: قتل زعيم تنظيم داعش الارهابي التكفيري أبو بكر البغدادي أمس في عملية نفذتها قوات خاصة أميركية في قرية باريشا بمحافظة ادلب السورية في انتصار سياسي وأمني كبير للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال ان قتل البغدادي المطلوب الارهابي الأول في العالم كان أولوية ادارته في حين حذرت قوات سورية الديموقراطية قسد من أن التنظيم سينتقم لمقتل زعيمه..... (طالع ص 18).

وأعلن الرئيس ترامب أمس مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي لدى تفجيره سترة ناسفة بعدما حاصرته قوات أميركية خاصة في نفق مغلق في شمال غرب سورية. وقال ترامب متحدثا من البيت الأبيض ان البغدادي قتل معه ثلاثة من أولاده في التفجير وان جسده كان مشوها جراء الانفجار. كما أن النفق انهار عليه. لكن نتائج التحاليل أتاحت التعرف عليه بشكل أكيد وفوري وتام. كان فعلا هو.

ونوّه ترامب الى أن هناك امرأتين قتلتا مع البغدادي كانتا ترتديان حزامين ناسفين، وأنه عهد بـ 11 طفلا من أطفال البغدادي الى طرف ثالث. كما أضاف ترامب أن هناك مقاتلين مع البغدادي استسلموا وهم قيد الاعتقال حاليا.

وتابع أن البغدادي الذي سعى بكل ما أمكنه لترهيب الآخرين قضى لحظاته الأخيرة في هلع تام في ذعر كامل ورعب من القوات الأميركية التي كانت تنقض عليه. وأضاف أن البغدادي قتل مثل كلب.

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة كانت تبحث عن زعيم داعش لسنوات وأن أسره أو قتله كان على رأس أولويات الأمن القومي لادارتي، مشيرا الى عدم سقوط اي ضحية في صفوف القوات الاميركية خلال العملية بيد ان عددا كبيرا من مقاتلي داعش قتلوا مع البغدادي. الذي كان يحاول اعادة احياء داعش قبل مقتله.

وتابع ترامب مقتل حمزة بن لادن والبغدادي يؤكد أن ذراع الولايات المتحدة طويلة، أوضحت منذ سنوات أنني أريد رأس البغدادي. الى ذلك توقع القائد العام لقوات سورية الديموقراطية قسد مظلوم عبدي أمس أن يثأر تنظيم داعش لمقتل زعيمه وقال عبدي لوكالة الصحافة الفرنسية في رسائل نصية عبر الهاتف الخلايا النائمة ستثأر للبغدادي. لذا كل شيء متوقع. بما فيها مهاجمة السجون الواقعة تحت سيطرة قواته والتي يقبع فيها الآلاف من عناصر التنظيم الأكثر دموية وبشاعة واجراما.

وفي هذا السياق أكد الرئيس الأميركي أن العملية لم تكن لتتم من دون مساعدة دولية، وشكر روسيا وسورية وتركيا والعراق والأكراد على مساعدتهم موضحا أن روسيا فتحت المجال الجوي السوري للقوات الأميركية الا أنها لم تعرف طبيعة المهمة.