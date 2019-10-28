وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

من جانب آخر، تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من نيکولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية أعرب فيها عن خالص تهانيه بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح، متمنيا لسموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه. هذا وقد بعث سمو أمير البلاد رسالة شكر جوابية إلى الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما أعرب عنه من تهانٍ وطيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.

من جانب آخر، بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الدكتور ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى سير فريدريك ناثايل بالنتين حاكم عام سينت فينسنت وغرينادينز الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.

