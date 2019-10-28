وطن النهار

اشاد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي بمستوى العلاقات التي تربط بين الكويت وبلجيكا وما شهدته من تطور ملحوظ خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في تصريح ادلى به السفير الخبيزي لـ«كونا» مساء أول من امس السبت بعد لقاء جمعه بكل من المدير العام لشؤون العلاقات الثنائية في وزارة الخارجية البلجيكية السفيرة انيسا فان كالستر ومدير عام إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البلجيكية السفير راؤول ديلكور وبحضور سفير الكويت لدى بلجيكا السفير جاسم البديوي.

وذكر الخبيزي ان هذا اللقاء شكل فرصة لكلا الطرفين للتباحث حول جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، مضيفا انه تم كذلك بحث المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الاول للجنة الإقتصادية والفنية المشتركة والتي ستعقد أعمالها ببروكسل في نوفمبر المقبل.

ولفت الى انه تم بحث مجموعة من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المطروحة للنقاش فيما دعا الجانب البلجيكي الى السعي نحو اقرار هذه المشاريع وإبداء مرونة حيالها.

