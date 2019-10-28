وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج بمكتبه أمس الأحد سفير الكويت لدى مملكة تايلند الصديقة السفير محمد الفيلكاوي حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإعلامية التي تخدم مصالح الكويت في الخارج.

وتناول الحديث دور «كونا» في إعلاء مكانة دولة الكويت في الخارج من خلال دعم الدبلوماسية التي تقوم بها السفارات الكويتية في مختلف العواصم العالمية.

وأعرب السفير الفيلكاوي عن تقديره للخدمات الإعلامية المتنوعة التي استحدثتها «كونا» في السنوات الأخيرة والتي كان لها تأثير كبير في تعزيز التواصل والترابط بين المواطنين الكويتيين في الخارج ووطنهم إضافة إلى تزويدهم بأخبار العالم وجميع المعلومات التي يحتاجون إليها. وأشاد بدور وكالة الأنباء الكويتية ومساهماتها في دعم العلاقات بين الكويت ومختلف الدول الشقيقة والصديقة والانفتاح على ثقافات شعوب العالم.

من جانبه أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للوكالة «كونا» على مساندة جهود ونشاطات الجهات والمؤسسات الحكومية وإظهار إنجازاتها المختلفة والتعاون معها لإبراز الوجه الحضاري للكويت.

وقال الدعيج إن «كونا» تولي اهتماما كبيرا بالدور المتميز الذي تقوم به سفارات الكويت في الخارج والنجاحات العديدة التي تحققها الدبلوماسية الكويتية في العالم.

حضر اللقاء نائب المدير العام لشؤون قطاع التحرير رئيس التحرير سعد العلي ومدير إدارة التسويق والعلاقات العامة عصام الرويح ومدير مكتب المدير العام نايف العتيبي.

