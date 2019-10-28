وطن النهار

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في قصر بيان امس نائب رئيس جمعية الصحافيين عدنان الراشد والوفد الإعلامي المشارك في ملتقى الصحفيات الخليجيات الثالث لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2019.

وأشاد سموه بالجهود التي تقوم بها المرأة الخليجية في تطوير الاعلام بمختلف وسائله، مؤكدا الدور البارز الذي تقوم به في المجال الاعلامي سيما في نشر الوعي والثقافة ودفع جهود التنمية واظهار الصورة المشرفة للمجتمع.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.

وكان وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري اكد ان مسؤولية الاعلام تعاظمت في ظل الثورة التكنولوجية والكم الهائل من الاخبار التي تزخر بها وسائل التواصل الحديثة والتي يتم تناقلها دون التحري من دقتها وصحتها، مشيرا إلى أن المسؤولية تتطلب منا جميعا تحري الدقة والمصداقية في وضع المصلحة الوطنية والخليجية فوق كل اعتبار وان نكون سدا منيعا ضد الاشاعات والاخبار المختلفة والاخبار الهدامة حفاظا على مجتمعاتنا لاسيما الناشئة والشباب الذين هم زخر الاوطان وعماد مستقبلهم.

وقال الجبري، خلال الكلمة التي ألقاها في الملتقى الثالث للصحافيات الخليجيات الذي اقيم امس في فندق كراون بلازا الفروانية ونظمته جمعية الصحافيين الكويتية الذي تستضيفه الكويت خلال الفترة من 27 - 29 الحالي: ان ما يمر به المحيط الاقليمي من تقلبات وعدم استقرار يتطلب منا جميعا كل في مجال تخصصه الوقوف صفا واحدا خلف قياداتنا الحكيمة اصحاب الجلالة والفخامة والسمو حكام دول مجلس التعاون الخليجي ووضع توجيهاتهم الكريمة نصب اعيننا مع التأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز روح الولاء والانتماء واشاعة معاني اللحمة الخليجية والمصير المشترك لمواجهة الاخطار المحتملة لاسيما الافكار المنحرفة التي تتربص باوطاننا متخذه من وسائل الاعلام التقليدية منها والحديثة وسيلة للوصول الى مجتمعاتنا.

وأشار الى ان هذا الملتقى في نسخته الثالثة يأتي في مضامينه واهدافه ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في تشجيع ودعم العمل الخليجي المشترك خاصة في مجال الاعلام وهو ما ينسجم مع العلاقات الاخوية التي تربط الكويت مع اشقائها في دول المجلس ويؤكد الدور الريادي للمنطقة الخليجية في ممارسة العمل الصحافي في ظل دعم ومساندة من الحكومات الخليجية للارتقاء بمجتمعاتنا وتلبية لحاجة المؤسسات الاعلامية بجميع اشكالها الى اعلاميات مؤهلات للتعامل مع التقدم التكنولوجي في وسائل الاعلام.

واعرب الجبري، عن ترحيبه بالصحافيات الخليجيات واعتزازه بلقاء هذه الكوكبة من البنات وسيدات الخليج اللاتي امتهن العمل الصحافي لمواصلة مسيرة نيرة بدأت مع رائدات الصحافة الخليجية ويسهمن في ارتقاء المجتمعات الخليجية كافة.

وذكر ان الملتقى يعد فرصة لطرح جميع الافكار والرؤى التي تمكن الصحافة الخليجية من القيام بدورها المنوط بها على اكمل وجه وتذليل العقبات التي تقف في الطريق وتعيق اداء المهام بما يسهم في تطوير العمل الصحافي في دول المجلس ويعزز من مشاركة المرأة في هذا المجال ويعبر عن دورها ومساهمتها التي تصب في طريق ارتقاء المجتمعات الخليجية كافة.

واشاد الجبري بجهود جمعية الصحافيين الكويتية واتحاد الصحافة الخليجية ودورهما في مناقشة قضايا الاعلام الاقليمي والتصدي لتحديات النهوض به.

من جانبها، ألقت عضو جمعية الصحافيين الكويتية رابعة حسين مكي الجمعة، كلمة جمعية الصحافيين الكويتية، معربة خلالها عن نصيحة صادقة وجهتها للاعلاميين والاعلاميات بأن هذا الملتقى يعد بمثابة فرصة ذهبية للاضافة الفعلية للمشهد الاعلامي الخليجي كفرصة للتغيير الايجابي والحقيقي لتصويب بعض اعوجاجات هذا المجال الحيوي والمؤثر في جميع اطياف المجتمع ومستقبله.

واشارت الى ان التغيير الحقيقي يحدث فقط حين تكون الكلمة فعلا لا قولا مرهفا منمقا مزخرفا بين جدران قاعات المؤتمرات، لافتة الى ان النوايا الحسنة لا تغير تاريخا ولا تصنعه والبيانات الختامية لهذا المؤتمر او ذاك بالرغم من اناقة مصطلحاتها وبهاء معانيها لا قيمة لها ولا وزن حين تقع على دفتي كتاب منسي او على سطح ورقة يتيمة نتباهى بها ونصفق لها ثم ننام.

وقالت الجمعة: هذه التوصيات التي حظيت بجهودنا وصدقنا وحلمنا وحبنا ان بقيت سجينة في الادراج فهي كما النوايا الحسنة لا ولن تغير التاريخ او الواقع الاعلامي او تصحح مساره.

وطالبت بضرورة ايجاد الية صادقة لتفعيل توصياتنا السابقة واللاحقة كي لا تذهب ريحها سدى كالنافخ في جمرة لا تروي عطشا ولا تزهر وردا.

من جانبه، ألقى عضو الامانة العامة لاتحاد الصحافة الخليجية عدنان خليفة الراشد، كلمة نقل فيها تحيات رئيس وأعضاء الامانة العامة لاتحاد الصحافة الخليجية لراعي الملتقى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وللمشاركين فيه، معربا عن شكره لاستضافة الكويت وجمعية الصحافيين الكويتية الملتقى الثالث للصحافيات الخليجيات، مشيرا ان المراة الخليجية وتحديدا الصحافية الخليجية تلقى تأييدا ومساندة حتى تحقق دورها ومكانتها في المجتمعات الخليجية.

واكد ان اتحاد الصحافة الخليجية الذي تأسس في مملكة البحرين عام 2005، يسعى بالرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة الى ان يقدم شيئا ايجابيا للمرأة الصحافية الخليجية، معربا عن امله ان يحقق الاتحاد اهدافه خلال السنوات المقبلة، كذلك تسهم جمعية الصحافيين ايضا لمساندة الصحافيات الخليجيات في الحصول على دورهن ومكانتهن في المجتمع.

وتمنى ان يخرج الملتقى بتوصيات تفيد الصحافيات الخليجيات وان يحقق اهدافه في ظل هذه الظروف والاوضاع السياسية التي تعيشها المنطقة الان، مشيدا بدور رئيس جمعية الصحافيين الكويتية فاطمة حسين العيسى.

وقال: نحن سعداء بتواجد رئيس جمعية الصحافيين في مملكة البحرين الزميلة عهدية احمد في هذا الملتقى، ونأمل خلال السنة المقبلة ان تتبوأ الصحافيات الخليجيات اعلى المراكز القيادية سواء في الصحف او الجمعيات الصحافية الخليجية، منوها الى ان الآمال كبيرة والطموح كبير والمسيرة طويلة لان تحصل الصحافية الخليجية على مكانتها في كل المؤسسات الصحافية والاعلامية على حد سواء.

