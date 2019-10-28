وطن النهار

أكدت وزارة الصحة فحص السمع لأكثر من 23 ألف مولود سنويا أي ما يعادل 86 في المئة من المواليد الجدد في الكويت. وأعلن وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والجودة محمد الخشتي عن انطلاق الحملة الوطنية للمسح السمعي الشامل للمواليد حديثي الولادة التي اقامها مركز سالم العلي للسمع والنطق.

وأكد الخشتي خلال كلمته التي أنابه فيها وزير الصحة د. باسل الصباح أهمية البرنامج لاسيما أن السمع اول حاسة يلتقطها الانسان عند الولادة مشددا على متابعة مثل هذه الحملات للاستفادة منها. ومن جانبه وقال رئيس مركز سالم العلي للسمع والنطق د. تميم العلي في تصريح ان الحملة الوطنية للمسح السمعي الشامل لحديثي الولادة انطلقت عام 2013 وتم تشكيل لجنة وزارية خاصة لادارتها والقيام على متابعتها.

وأوضح أن أهمية الحملة تكمن في التوعية بالاكتشاف المبكر لضعف السمع عند الولادة وذلك لان حاسة السمع من اهم الحواس التي يترتب عليها العديد من الأمور في تطور اللغة وتعليم الانسان ليتواصل مع العالم بشكل طبيعي وسلس، بينما لو تأخر التشخيص فسيكون هناك صعوبة في التواصل والعمل والاعتماد على النفس ما يشكل عبئا على نفسه اولا وأسرته والمجتمع.

وأشار العلي الى أن الاحصائيات الحديثة تؤكد اكتشاف مولود واحد الى مولودين اثنين ضعيفي السمع لكل 1000 مولود وهذا المعدل يعد مقاربا للنسبة العالمية.

وأهاب العلي ومن باب المسؤولية المجتمعية وحقوق الطفل، بالمسؤولين كافة وأولياء الأمور تطبيق ما جاء في توصيات اللجنة الوطنية للمسح السمعي ومنظمة الصحة العالمية لتفادي أي عواقب غير محمودة.

