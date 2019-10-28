وطن النهار

استضاف قسم العلوم الوقائية وعلوم النمو والتطور في كلية طب الأسنان بجامعة الكويت 180 طفلاً من مرحلة رياض الأطفال بمدرسة البيان ثنائية اللغة، وذلك ضمن البرنامج التوعوي السنوي لصحة الفم والأسنان بتنظيم واشراف د.ايمان بهبهاني ود. جاجان كومار في عيادات الأسنان التابعة للكلية. وتضمن البرنامج سلسلة من الأنشطة التعليمية والعملية الهادفة لخلق التوعية الصحية عند الأطفال. وتم تعريف الأطفال بأهمية الغذاء السليم وأنواع الأطعمة المفيدة والصحية التي تحافظ على سلامة وقوة الأسنان، وتجنب الأطعمة الضارة لصحة الفم وعدم الاكثار من تناول الحلويات والبطاطس المقلية والملونة لما لها من أضرار على الأسنان، وذلك من خلال مجسمات تعليمية جميلة أعدها طلبة السنة السادسة والسابعة مسبقا، حيث تفاعل الأطفال معهم في جو مليء بالتشويق والمرح. وتعرف أطفال مدرسة البيان على كيفية المحافظة على صحة الفم والأسنان من خلال العرض المرئي للطريقة العلمية الصحيحة لتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بطريقة مبسطة، ثم قام كل طفل بالتطبيق العملي من خلال المشاركة الفعلية بعملية تنظيف أسنان المجسم الطبي، هذا وقام الأطفال بجولة في مبنى العيادات للتعرف على عيادة طبيب الأسنان وما تحتويه من أجهزة وأدوات طبية بشكل ممتع وشيق. واختتمت الزيارة بتوزيع الهدايا التذكارية على الأطفال والمدرسات تقديراً لتفاعلهم مع البرنامج وهي عبارة عن فرش أسنان، دفاتر تلوين ونشرات توعوية، والجدير بالذكر أن البرنامج يهدف لزيادة توعية الأطفال بأهمية المحافظة على صحة الفم والأسنان والعمل على نشر الوعي الصحي.

