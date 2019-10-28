وطن النهار

أكد الدكتور راشد العازمي استشاري تقويم الأسنان والفكين والمدير العام لمركز «دازل» لتقويم وتجميل الأسنان انه لا توجد دولة في العالم تنافس الكويت في الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.

وقال العازمي خلال حفل افتتاح المركز بحضور النائب محمد الهدية والعضو التنفيذي في مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة الدكتور أسامة بوخمسين أن الكويت قد اعطتنا الكثير سواء كمواطنين أو مقيمين ولا توجد أي دولة في العالم توفر بقدر ما توفره الدولة الكريمة لرعاياها سواء مواطنين او مقيمين على ارضها مستدركاً ومن حق الكويت ان تطمح الى المزيد من الرقي والتقدم (..) وهذا ما تمثل في رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد «رؤية كويت جديدة 2035» ولاشك ان القطاع الخاص يتحمل جزءا كبيرا من هذه المسؤولية حيث رفدت الدولة القطاع الخاص وشجعته لاسيما القطاع الصحي.

وأضاف «من غير المعقول ان يستغل البعض دعم الدولة لتقديم خدمات صحية دون المستوى او ان يكون الهدف الربح السريع، مؤكداً أننا في مركز «دازل» قبلنا التحدي واتخذنا خطوة جديدة لتقديم الخدمات الطبية بمفهوم عصري متميز واستثمرنا في الكوادر الوطنية المتخصصة في طب وصحة الأسنان آملين ان تكون هذه المشاركة أحد اجنحة النجاح لمنظومة الرعاية الصحية المهتمة بحقوق المرضى. واستطرد العازمي قائلاً: «حرصنا على استقطاب كفاءات وطنية حاصلين على البورد في مجال تخصصهم ولدينا تغطية وافية وشاملة لجميع تخصصات طب الأسنان حيث اتخذنا العلاج المبني على الأسس العلمية كمنهج للعمل في مركز «دازل» حيث لدينا فريق طبي مكون من 13 طبيبا جزء كبير منهم يدرسون في كلية طب الأسنان في جامعة الكويت وآخرين لديهم خبرة في التدريس في جامعات أميركية». وأضاف «أؤمن بأن الفريق الطبي المتواجد لدينا رفع سقف الخدمات في العلاج الخاص» لافتا الى ان مركز «دازل» يتميز بتقديم جميع خدمات علاجات الأسنان لاسيما ان التركيز بصورة كبيرة على تقويم الاسنان والفكين وأيضا علاجات التجميل، فضلاً عن جراحة الوجه والفكين وعلاج امراض اللثة وتخصص علاجات عصب الاسنان الى جانب الاهتمام بطب أسنان الأطفال كذلك العلاجات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد العازمي على اهتمام الفريق الطبي في «دازل» بأريحية المريض متداركاً نعلم ان نسبة كبيرة من الناس يعزفون عن مراجعة طبيب الأسنان بسبب التخوف لذلك حرصنا على ان يكون تصميم العيادات وفق مفهوم عصري متميز يراعي الجانب النفسي، وفي الوقت نفسه تم توفير العلاج بغاز التخدير الضاحك ليخفف من توتر المريض.

