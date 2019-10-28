وطن النهار

أحيت الحسينيات ليلة وفاة الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- حيث ارتقى المنبر في حسينية ال ياسين الخطيب الحسيني الشيخ عبدالله آل ناس والذي استهلها بقوله تعالى {إنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً}، لافتا الى ان هذه الاية الكريم تتحدث عن محورين مهمين في سيرة النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم في الدعوة و هجرته من مكة الى المدينة والعودة فاتحا في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة، مضيفا بقوله: «نحن في حاجة اليوم لمعرفة سيرة النبي -صلى الله عليه واله وسلم- وايضا لتتبع ومعرفة شخصية وكمالات الرسول الكريم -صلى الله عليه واله وسلم-، مشيرا الى انه في هذا التساؤل نستطيع ان نثير اكثر من صورة فيمكن ان نتصرف على سيرة الرسول -صلى الله عليه واله وسلم- من خلال قراءة التاريخ ولكن التاريخ لا يقرأ من اي باب فهناك اناس دونوا على القرطاس بأهوائهم وافكارهم الضالة المسمومة المنحرفة لتقنع الناس بصورة خلاف الصورة القرآنية التي رسمها لنا الله -عز وجل- عن النبي الكريم وهذا تاريخ يضرب به عرض الجدار وايضا هناك تاريخ دون من اناس التزموا الايمان وعرفوا بالمؤمنين».

وقال متسائلا: لماذا نحن بحاجة الى قراءة التاريخ؟ اولا لاحياء امر اهل البيت فكثير من الناس للاسف يجهل الشخصيات الافذاذ الذين اخلصوا للرسول ونؤكد انه اذا لم نقرا التاريخ ولم نطلع على سيرة النبي صلى الله عليه واله وسلم فلن نتعرف على المؤمن والمنافق وهذا يدل على القصور و التقصير.

واضاف آل ناس : «ان سيرة النبي -صلى الله عليه واله وسلم- ما ان يتم تناولها من قبل المؤرخين او المحققين يأتون الى اكثر من صورة ومنها تناول تاريخ مكة وكيف كانت فالتاريخ يوضح بانها كان تعرف برايات الانحراف والضلالة الى جوار رايات ترشد وتشير الى الصنمية وعبادة الاوثان فحينما اراد الله ان يستنقذ هذا البلد الطيب بعث اليهم النبي محمد -صلى الله عليه واله وسلم- حيث اشار اليه القران الكريم في قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبين)، مضيفا ان مكة كانت تعرف باوساط قريش بالامور المادية لذلك قالوا لابي طالب قل لاخيك يخفف عن الهتنا ان اراد المال اعطيناه فالنبي اوضح اليهم ان كل ما يمتلكون من المال فهو كان يمتلك اكثر».

وتابع بقوله تعالى: (ان فتحنا لك فتحا مبينا) النبي -صلى الله عليه واله وسلم- كان يستند على سندين فخرج من مكة مهاجرا وعاد اليها في العام الثامن للهجرة في شهر رمضان حيث كان لفتح مكة معطيات ايجابية تأثيراتها موجودة الى يومنا هذا ومنها نزول اية التخفيف على الصائمين بان يفطروا بحالة السفر والمرض حيث نزل هذا التخفيف عندما كان المسلمين متوجهين الى مكة للفتح المبارك فنال منهم التعب والجوع ومشقة السفر فانزل الله اية التخفيف للصائمين».

أعظم شخصية

وفي حسينية معرفي ارتقى المنبر الخطيب الحسيني سماحة السيد محمد شبر والذي استهلها بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ )، مضيفا: ذكر المؤرخون بان رسول الله كانت شهادته في الثامن والعشرين من شهر صفر فهو اعظم شخصية خلقها الله عز وجل المآذن تصدح اشهد ان محمد رسول الله وهذا لم يأت من فراع بل من الافعال والتصرفات والصفات الطيبة التي كانت في رسول الله التي جعلت الناس يلتفون حوله و يحبونه هذا الحب الشديد».

واضاف شبر الرسول -صلى الله عليه واله وسلم- اختار ان يكون عبدا متواضعا يجوع يوما فيسأل الله ويشبع يوما فيشكر الله كان يشارك المسلمين في كل شيء فيوم حفر الخندق كان -صلى الله عليه واله وسلم- يحفر مع المسلمين الخندق.

ولفت الى ان النبي -صلى الله عليه واله وسلم- كان رؤوفاً رحيماً بالمسلمين فكان يشاركهم في كل صغيرة وكبيرة فكان -صلى الله عليه واله وسلم- عونا وسندا للضعيف كما في قوله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين)، مضيفا استمر الرسول -صلى الله عليه واله وسلم- بحمل هذا القلب الكبير الى اخر يوم في حياته.

واختتم شبر بالتطرق الى وفاة الرسول -صلى الله عليه واله وسلم- قائلا: «في مثل هذه الليلة من ليلة 28 من شهر صفر كان -الرسول صلى الله عليه واله وسلم- مسجى على فراش الموت اشتد به المرض فقام وهو متعب الى المسجد فصار يخبر المسلمين بانه راحل عن هذه الدنيا والمسلمون ينوحون ويبكون لذلك، فقال -صلى الله عليه واله وسلم- يا ايها المسلمون من كان لديه حق ومظلمة مني فليقم ويأخذها مني في الدنيا افضل من ان يأخذها في يوم القيامة امام الملائكة والناس فكان -صلى الله عليه واله وسلم- يريد ان يوصل لنا رسالة بانه يجب ان ترجع الحق لاصحابه في هذه الدنيا قبل يوم القيامة فليس بالامر السهل ثم عاد الى المنزل فاشتد عليه المرض حتى استأذن عليه ملك الموت وقبض روحه الطاهرة».

