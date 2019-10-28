وطن النهار

تسلم بيت الزكاة شيكاً بمبلغ 24 الفا و57 دينار قيمة زكاة جمعية الوفرة التعاونية، وكان ذلك خلال زيارة قام بها وفد من بيت الزكاة ضم كلاً من مدير إدارة تنمية الموارد نايف شايع الجيماز ومراقب شؤون المراكز الإيرادية عبداللطيف محمد البصيري ورئيس قسم خدمة الشركات عماد جاسم الزايد لمقر جمعية الوفرة التعاونية، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة جمعية الوفرة المهندس مساعد سلمان بن يحيى ونائب رئيس مجلس الإدارة سعيد العازمي وأمين الصندوق علي سعود العازمي ورئيس لجنة المشتريات المهندس حامد عبد الله العازمي.

وأعرب الجيماز خلال الزيارة عن بالغ شكره وتقديره لدعم جمعية الوفرة المستمر وإخراجها لزكاة أموالها لدى «البيت» تمكينا له من أداء دوره وتنفيذه برامجه الساعية لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الكويتي، وبهذه المناسبة قدم الجيماز لرئيس الجمعية درعاً تذكارية وشهادة شكر وتقدير تعبيراً عن الدور الذي تقوم به الجمعية في دفع مسيرة التنمية المجتمعية.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الوفرة التعاونية مساعد سلمان بن يحيى خلال استقباله وفد «البيت» عن تقديره للدور الرائد والفعال الذي يقوم به بيت الزكاة في خدمة فريضة الزكاة وتفعيل دورها في المجتمع من خلال عطائه المشهود، داعياً «للبيت» بدوام التوفيق والسداد.

وأوضح بن يحيى: «.. بأن دعم الجمعية لبيت الزكاة يأتي في إطار دورها المجتمعي المنوط بها خدمةً للوطن والمواطنين، ومساهمة في دفع مسيرة التقدم والبناء في المجتمع الكويتي، وتجسيداً للأهداف السامية التي تضمنها قانون العمل في الجمعيات التعاونية».

