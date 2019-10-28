وطن النهار

بسبب سوء الاحوال الجوية وقع فجر امس حادث تصادم بين سيارة يقودها مواطن يبلغ من العمر 22 عاما وشاحنة يقودها وافد هندي على وصلة الدوحة نتجت عنه وفاة المواطن.

وكان بلاغ ورد فجر امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري على وصلة الدوحة، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف الى موقع الحادث حيث تبين ان سيارة يقودها مواطن يبلغ من العمر 22 عاما وشاحنة يقودها وافد هندي اصطدمتا مما نتجت عنه وفاة المواطن، فتم نقل الجثة، واحالة الوافد الهندي الى مخفر الصليبية.

رجال المرور استطاعوا تسهيل حركة المرور بعد سحب السيارتين من على الطريق.

