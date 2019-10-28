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سجن مغرد 5 سنوات مع الشغل والنفاذ للعيب في الذات الأميرية

مشعل عبدالله
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الإثنين 28 أكتوبر 2019

قضت محكمة الجنايات بحبس مغرد 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك في قضية امن الدولة على خلفية تهمة العيب بالذات الاميرية، من خلال تغريدات كتبها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة العيب في الذات الاميرية من خلال كتابته تغريدات عبر «تويتر»، والطعن علنا عن طريق الكتابة وتطاوله على مسند الامارة بأن نشر العبارات المبينة في الأوراق على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي، كما أسندت اليه الاساءة عمدا لاستعمال احدى وسائل الاتصال (هاتف نقال)، بأن نشر العبارات والالفاظ موضوع التهمة الأولى في حسابه على الموقع المذكور.


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