وطن النهار

قضت محكمة الجنح بحبس مواطن 3 اشهر قام باهانة والاعتداء على «شرطي» اثناء تأديته وظيفته في تأمين إحدى «الحسينيات»، وقررت المحكمة باحالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة.

وتتلخص الواقعة فيما قرره المجني عليه أنه اثناء تأديته وظيفته المكلف بها في مهمة تأمين الحسينيات في مركبة الشرطة تبين له ان المتهم يقوم بالانحراف عليه بمركبته وتسكير الطريق عليه وعرقلة عمل رجال الامن فتم استيقافه وطلب من المتهم هويته فرفض وقام بمقاومة رجل الامن والاعتداء عليه بالضرب بدفعه بقوة على الصدر وبمفتاح كان بيده وقام بسبه بالالفاظ الواردة بالمحضر.

وحضر المحامي زيد الخباز عن رجل الامن واكد أن موكله كان يؤدي وظيفته بتأمين «حسينية» الا ان المتهم حاول عرقلة السير وارتكب الجرم المسند اليه واثبت ذلك من خلال التقارير الطبية التي كشفت عن الاصابات التي لحقت بموكله، مطالبا بعقاب المتهم وفق احكام قانون الجزاء، وبتعويض موكله عما أصابه من اضرار جسدية ونفسية.

