آراء

تناولت أخيراً وسائل التواصل الاجتماعي الإحصائيات الخاصة بالنشاط البحثي في جامعة الكويت لاسيما وان الجامعة في سباق مهم لتعديل مستوى ترتيبها العلمي ما بين بقية الجامعات العالمية، حيث احتلت منذ عدة سنوات ذيل تلك القائمة، وقد بلغ عدد المشاريع البحثية ما يقارب 672 مشروعا بحثيا، والحقيقة ان هذا النوع من التقييم لهذا النشاط من المفترض ان يأتي ضمن رؤية أوسع، اصبحت الكويت في أمس الحاجة اليها، فالبحث العلمي لا قيمة له اذا لم تتحول نتائجه الى واقع ملموس تستفيد منه وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة بمختلف المجالات سواء كانت تلك العلمية او الإنسانية والأدبية، ولهذا لا تزال تلك الدائرة بحاجة لمن يبحث عن حلقتها المفقودة لاستكمال دور تلك المؤسسات.

لا تزال افضل السياسات التي تتبعها الحكومة هي سياسة الابتعاث في جميع المجالات، وهناك من يرى خلاف ذلك حيث يعتقد انه بعد تأسيس عدد من الجامعات من المفترض ان تكون جامعة الكويت قادرة على ان تسد تلك الحاجة، إلا ان ذلك غير صحيح، فحتى في الكثير من الدول العربية التي لديها برامج دراسات عليا متطورة، لا تزال تحرص على سياسة الإبتعاث، فالدراسة في الخارج، هي لصقل شخصية المبتعث على المستوى الشخصي والعلمي، فبعد التخرج يستطيع الطالب ان يرجع بثقافة العمل الى جانب الخبرة العلمية والعملية، وهنا تبدأ الإشكالية في صراع الثقافات والاحباط، فعلى مستوى البكالوريوس يواجه جميع الطلبة صعوبة التوظيف، أو ما يسمى بالبطالة المقنعة، فالدولة لا تستفيد من الأفكار الجديدة التي تلقتها تلك المجموعة حديثة التخرج، والتي سرعان ما تصبح جزء من ثقافة العمل المحلية، اما على مستوى الدراسات العليا، فكثير من المبتعثين من خارج المؤسسات العلمية كجامعة الكويت والتعليم التطبيقي، يواجهون كذلك صعوبات التوظيف حيث الكل يتجه للتدريس، بينما من المفترض ان تتلقفهم مراكز الأبحاث ومستودعات التفكير، والتي من المفترض ان تعمل وفق منظومة القطاع الخاص، لاسيما في مجال التدريب والتفكير الإبداعي والقدرة على التغيير ورفع مستوى العائدات وابتكار مصادر جديدة للدخل القومي، حيث لا تزال اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي هي في تنويع مصادر الدخل.

تعتبر الحكومة اللاعب الرئيس القادر على العثور على تلك الحلقة المفقودة، في ربط كل تلك المؤسسات العلمية والبحثية لتعظيم عائدات الكويت القومية، ولكن لا يمنع ذلك من ان تقوم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بتقديم تلك المبادرات.

