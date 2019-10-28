آراء

أوقعت الفتوى التي اصدرتها «الاوقاف» فيما يتعلق بالاكتتاب في «شركة شمال الزور» الكويتيين في ورطة، ودلت على عدم اتفاق بين مكونات الحكومة على امر مهم جدا، وهو السعي الى توحيد الرؤية بالنسبة للتوجه الاقتصادي العام الذي عليه تترتب كل خطط الحكومة، وبالتالي فان التمييز بين اكتتاب واخر، كما حدث في «شركة شمال الزور»، والبورصة يثير مخاوف كبرى حيال المشاريع المستقبلية للدولة ككل، اذ من الممكن ان تكون هناك فتاوى جديدة تمنع الاكتتاب في شركات اخرى عامة، ما يعني زيادة حصر الدور المالية في قطاعات معينة، وهو امر سيؤدي لاحقا الى فوضى كبرى في البلاد.

من المتعارف عليه ان اي اكتتاب في شركات عامة تطرحها الحكومة يكون اساسا لتحسين مداخيل الكويتيين، ولهذا نجحت في عدد منها، وكانت النتائج جيدة، لكن عندما تطرح شركة للاكتتاب العام، من جهة حكومية وتخرج جهة اخرى تفتي بعدم جواز ذلك، وتخلق بلبلة بين المواطنين فان هذا الامر يدفعنا الى السؤال عما اذا كانت هناك رؤية عملية صحيحة فيما يتعلق بادارة الشأن الاقتصادي، واذا كانت الخطة فعلا موضوعة للحل، وهل هناك حماية فعلية للمواطنين فيما يتعلق باموالهم، ام ان المسألة مرهونة بمزاجية هذا المسؤول او ذلك، واذا كانت على هذا النحو فما الضمانات التي تقدمها الحكومة، والسلطة التشريعية لمنع اي خسائر تترتب على المواطنين جراء ذلك؟

هذه الأسئلة وغيرها الكثير يطرحها المواطنون لكن للاسف من دون اجابة شافية ووافية عنها، وليست المرة الأولى التي تقع فيها الحكومة في هذا التناقض، لذلك رأينا فور اعلان الفتوى تهافت المواطنين على منافذ الاكتتاب في الشركة لاسترداد اموالهم، غير ان عدم وجود آلية بهذا الشأن جعلت المشكلة تكبر وتتوسع ويزداد حرج الحكومة حيال هذا الامر، كما ان المواطنين يسألون جديا: ما الفرق بين الاكتتاب في البورصة وبين «شمال الزور»، ولماذا في البورصة المسألة شرعية وفي تلك الشركة غير شرعية، وكيف تطرح الحكومة شركة للاكتتاب العام من دون ان تكون استوفت الشروط القانونية والشرعية كافة؟

لا شك ان هناك حلا دائما، لكنه يحتاج الى ارادة وقرار، وهو حسم هذه المسالة التي لا تخدم على الاطلاق التحولات الكبرى في الاقتصاد الكويتي المنتظرة، والتي يتوقع ان تدفع بالكويت الى الريادة على المستويات كافة، وبناء على هذه القناعة يجب ان تكون آلية العمل في المشاريع كافة، وان تفك الحكومة العقدة التي اوجدتها فتوى «الاوقاف» لانها بغير ذلك تكون تدفع الى انحسار الثقة بين المواطنين والجهاز التنفيذي، وتزيد من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد الوطني حاليا، اضف الى ذلك ان هذه الفتوى ستدفع بالمواطنين الى اعادة النظر بالكثير من الاسهم التي اشتروها ما يعني خسائر متوقعة مستقبلا، وبالتالي زيادة الانكماش في الاقتصاد، وهي مسألة حساسة جدا اذا لم يجر تداركها فورا، فهل ستعمل الحكومة على معالجة هذه المشكلة ام ستتركها للتجاذبات فتذهب اموال المكتتبين سدى؟

