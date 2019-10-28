آراء

في الثاني من مايو 2015 نفذت القوات الخاصة الأميركية عملية اغتيال أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة بعد حرب طويلة وملاحقات مريرة واحتفت الإدارة الأميركية آنذاك بهذا الحدث واعتبرته نصرا على الإرهاب، غير أنه تبين فيما بعد أن قتل أسامة بن لادن لم يوقف العمليات الارهابية لأن المستهدف كان شخصا بعينه بينما الإرهاب هو فكر وتنظيم يصعب استهدافه أو القضاء عليه.

وبالأمس تم الإعلان عن قتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» في عملية عسكرية أميركية نوعية، وسجل الرئيس الأميركي ترامب لنفسه بطولة سياسية في مرحلة انتخابية حساسة ومهمة، ولكن هل بالفعل يعتبر مقتل البغدادي نصرا حقيقيا على تنظيم داعش الإرهابي؟ وهل للارهاب رأس واحدة يكفي قطعها للقضاء على الارهاب؟

بالتأكيد نجحت القوات والمخابرات الأميركية بقتل ابن لادن والبغدادي ولكن بقي الإرهاب وتمدد لأن رؤوس الإرهاب عديدة وتتكاثر في فكر اجرامي منحرف يتربى ويعيش في بيئات القمع الأمني والاضطهاد السياسي.

من السهل أن تحارب أشخاصاً بعينهم ومن البديهي سحق ميليشيات ارهابية مسلحة بقوة عسكرية متفوقة ولكن ليس سهلا اطلاقاً القضاء على فكر ينمو ويسود بين أجيال من الشباب يعيشون في ظروف القهر والحرمان ووسط فوضى من الفساد والانتهازية، وفي بيئات من الجهل والضياع.

الدول التي تحاول محاربة الارهاب العالمي تعلم بأن وجود الارهاب نتيجة وليست سببا، ومادام السبب المؤدي لحدوث النتيجة قائما مستمرا فلا جدوى من قطع رأس أو تمزيق جسد أي زعيم لتنظيم إرهابي أياً كان.

