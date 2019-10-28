آراء

انتابتني حالة من الدهشة والحزن والاحباط وانا اتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لاستمرار التعسف والاصرار في سوء استخدام تكنولوجيا الاتصالات للاستهداف والشخصنة وتصفية الحسابات.

لقد اصبح «اغتيال الشخصية» منهجاً مرسوماً ومخططاً له بدقة يسير عليه الكثير من الناس بوعي او بدون وعي ولكن للأسف المحصلة النهائية شيء واحد وهو تدمير ذوات الآخرين في جريمة بشعة لا تقل أبدا عن الاغتيال المادي، هذا المصطلح «اغتيال الشخصية» عندما ظهر لاول مرة عام 1930 كان ظهوره متأخرا نظرا لغياب التواصل السريع وسرعة النشر التي نعيشها فى واقعنا الحالي.

ولكن منذ هذا التاريخ المذكور أصبح يكبر مثل كرة الجليد مع التقدم العلمي والتكنولوجي في وسائل التواصل بين الناس حتى وصل الى الذروة في وقتنا الحالي مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي في العقد الاخير، والاغتيال الشخصي او المعنوي يقوم على استهداف شخصيات حقيقية او اعتبارية اوحكومات اوشعوب او شخصيات عامة من المشاهير على اساس المبالغة والكذب والتضليل بهدف التشهير ومنع الشخص المستهدف بكل السبل من الدفاع عن نفسه وقتل اي طموح له مستقبلا بهدف القضاء عليه تماما.

ولا يوجد تفسير لهذه الجريمة سوى ان المجرم من اصحاب النفوس الضعيفة النرجسية التي تسعى للتنمر والسيطرة وكراهية الآخرين حتى اصبح بقاء هذا المجرم على قيد الحياة دافعاً لاستمرار هذه الممارسات الحقيرة وتعجز قواميس اللغات عن وصف هذه الكائنات المنحطة التي اصبح وجودها في اي مجتمع هو نذير للخراب والفتن والظلم والاضطهاد، الشيء المؤسف والمحزن انهم متبوعون بجماهير غفيرة من التي تحب الاشاعات وتشاركهم انحطاطهم الفكري ما يصعب الأمر على الشخص المستهدف الذي اصبح حبيس هذه الدائرة الجهنمية الشيطانية التى لا فكاك منها.

لقد اتسعت هذه الدائرة الإبليسية بسبب مواقع التوصل الاجتماعي وما يسمى بحروب الجيل الرابع وما تلاها من تطور لهذه الحروب لتشمل حكومات وشعوباً ما يهدد الأمن والسلم العام وأصبحت المجتمعات فريسة لـ «الكيبورد» واصبح المجتمع يحمل بداخله جينات تدميره بعد الانهيار الاخلاقي والبعد عن الدين الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والافساد، الغريب ان الاغتيال المعنوي اصبح يستهدف شخصيات عظيمة تقدم خدمات جليلة لأوطانهم والمؤلم والمحزن عندما يكون الاستهداف من ابناء وطن هذا الشخص المستهدف، وكأننا أصبحنا أعداء لأنفسنا نتكاتف لا للنهوض ولكن للسقوط في هوة سحيقة من العدم.

لا نملك الا أن نتضرع الى الله ونتقرب اليه ان يعيذنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا وان ينتقم من كل مجرم يبغي الفساد في الارض وقتل اي بارقة امل في زمن لا نعلم ما يخبئ لنا القدر فيه، ولكن عزاءنا الوحيد أن الحي القيوم هو حسبنا ونعم الوكيل.

