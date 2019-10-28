آراء

التاريخ يعيد نفسه، يُقتل الحر الشريف، الذي يحمي الإسلام والعرض والكرامة والوطن، بيد الغدر والفتنة الذين خرجوا تحت راية الاصلاح؟ تاريخنا الذي حفظناه وتعلمنا منه جيداً، كيف كان الإمام الحسين عليه السلام يطلب الإصلاح في الأمة ويحمي الإسلام من التشويه والانحراف، ويصون عرض وكرامة المسلمين وأموالهم، والأحداث المليئة بمسيرة كربلاء، يقتل هذا الرجل الإمام على يد جيش يطالب بالسلطة ومحاربة الفساد، وهو جيش عبيدالله بن زياد المبعوث من يزيد، الجيش الذي رفع قادته راية الفساد بالباطن، وفي العلن يرفع راية محاربة الفساد.

قُتل الإمام الحسين عليه السلام لأنه الرجل الحقيقي الذي يريد مصلحة الاسلام والمسلمين، الرجل الذي يضحي بكل ما يملك من أجل رفع راية الاسلام، قتل لانه فعلاً يشكل خطراً على كل فاسد وصاحب فتنة وفوضى قد تهدم المسلمين واسلامهم. واليوم كذلك تقتل وتُهاجم تلك المجاميع التي لم تنم الليل لراحة الشعب، تلك الوجوه التي تغير لونها لينام الشعب، تلك الأجساد التي ذبلت ليعيش الشعب، هكذا هو جيش الكوفة الذي نادى يا حسين، وعند وصوله قتلوه وسفراءه وأصحابه.

التاريخ يعيد نفسه مع اختلاف الزمان والشخوص والمقامات.

تباً لتلك الأيادي الظالمة، المندسة بين الشعب العراقي، والتي تريد الفوضى والفساد، نعم هناك فساد في الحكومة العراقية وهناك فقر في الشعب العراقي ولكن ليس الحل بقتل الشريف وترك الفاسد الحقيقي، ليس الحل بحرق المباني التي صانت الشعب العراقي. هناك من دس السم، وقام بدس رجاله ليخلطوا الحابل بالنابل، الصالح بالطالح، يقتلون من الجيش ويقتلون من المتظاهرين، هي جهات معروفة حاقدة عنصرية.

اللهم أصلح حال امتنا، واسرع بالفرج.

