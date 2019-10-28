آراء

في حديثنا عن ضرورة وجود الأحزاب في النظم الديموقراطية في مقالنا الأول «ضرورة التنظيم السياسي» تحدثت عن أهمية وجود الأحزاب بشكل عام وأثرها في تنظيم الأفكار وتقديمها للشعوب بشكل برامج انتخابية ومبادئ سياسية تنظم عملية اختيارهم لمن يمثلهم وتحسم توجههم نحو القضايا العامة وحلول المشاكل الرئيسة.

واستكمالا لشرح هذه الضرورة ننتقل لأهمية دور الأحزاب داخل البرلمان وانعكاس دورها على النتيجة النهائية لأداء البرلمان وفاعليته واداء الحكومة بشكل عام. يبدأ دور الأحزاب في البرلمان دائماً من عدد الكراسي التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات وهو ما يؤثر بشكل مباشر في الدول البرلمانية على تشكيل الحكومة كونها تتشكل من داخل البرلمان، ويؤثر في الدول الرئاسية كون البرلمان صاحب اليد العليا في اعتماد الميزانيات وسندات الصرف للحكومة لتحقيق برنامجها.

تتشكل أغلب اللجان الفاعلة في البرلمان من ممثلين للأحزاب المشاركة وتحرص التجمعات السياسية على الدخول في هذه اللجان إما لمراقبة الحكومة في حال كونها أحزاباً معارضة وإما لتشكيل خط دفاع حاسم حال كونها من الأحزاب الحكومية أو المتحالفة معها. بالإضافة لتأثير هذه اللجان الرئيسي في تحديد الخط الزمني للتشريعات وتحولها من مشاريع إلى قوانين رسمية وهو دور محوري لا يقل أهمية عن مضمون التشريع.

تبرز الأحزاب بحسب موقعها من الحكومة «معارضة، حكومية» في تشكيل خطوط دفاعية أو هجومية لقرارات الحكومة حيال الأزمات الحالية ما يعطي الحكومة قراءة واضحة لقراراتها التي لا تستطيع تمريرها ولا تفعيلها إلا بموافقة مسبقة من البرلمان خصوصا ما يتعلق منها بالجانب المالي والمستحق لسند صرف من الميزانية ، كما يبرز دور هذه اللجان في تشكيل النواة الأولى للمحاسبة والمراقبة وما ينتج عنها من سحب ثقة أو غيره للوزراء والمسؤولين في الحكومة من خلال تقاريرها واجتماعاتها وجلسات استماعها. كما تضمن الأحزاب تقنين عمل عضو البرلمان وتوجهاته وتحرص على منع جنوحه نحو الطائفية والعنصرية في طرحه لتأثير هذا الطرح في الحزب ومكانته تاريخياً أو على نتائج الانتخابات القادمة وذلك لأن الحزب يسعى لتحقيق أغلبية من الأصوات في الدوائر الانتخابية المتنوعة ويعتمد في اطروحاته على برنامج وطني يجمع ولا يفرق كما أن المنتمين للحزب مختلفين ديمغرافياً وعرقيا والخ.

الأحزاب، بسبب طريقة تشكلها من القاعدة الشعبية، ديناميكية ومتفاعلة دائماً مع الشارع وقضاياه، ترصد وتسجل وتنظم كل ردود الأفعال الشعبية عبر مكاتبها وتنظيماتها ومنتسبيها في كل منطقة ودائرة انتخابية ، كما أن الاعتراف بحق تكوين الأحزاب يعطي مجالاً لمن يرى أخطاء الأحزاب القائمة ويرغب في تصحيحها وتقديم نموذج جديد للشارع السياسي بتقديم نفسه ومجموعته دون تحمل عبء تصحيح الوضع القائم داخل الأحزاب الموجودة وكلفته وهذا الوضع يسمح باتاحة البيئة المناسبة لظهور نخب جديدة ويعطيها الفرصة والأداة الديموقراطية المناسبة لطرح أفكار جديدة وحلول أخرى لمشاكل وتحديات الدول الداخلية والخارجية.

الحديث عن أغلب أضرار وجود الأحزاب مرتبط بشكل أساسي عندنا بتجارب الدول العربية والتي تعاني منها الشعوب العربية حتى الآن. ربط فكرة الأحزاب بتطبيقاتها الخطأ مضلل مثلما هو ربط تقدم الدول بوجود الأحزاب فقط ، فالأحزاب في كل النظم المتقدمة تحتاج لبيئة ديمقراطية صحيحة باعتبارها أداة وليست غاية ولكي تعمل بفاعلية مثلما هي بالدول المتقدمة تحتاج للإيمان أولاً بحقوق الشعب وولايته على أموره وضمان البيئة الصحية لينظم الشعب بعد ذلك نفسه في تجمعات سياسية تقدم أفكارها وتترك الحكم للشعب بنظم انتخابية واضحة وصحيحة.. تفاءلوا.

