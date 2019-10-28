مال وأعمال

كشف وزير المالية د.نايف الحجرف عن أن قيمة البضائع والسلع التي تمت مصادرتها من قبل الادارة العامة للجمارك والتي تم بيعها بالمزاد العلني بلغت 1.95 مليون دينار وذلك منذ 2014 وحتى يوليو 2019، مبيناً أن تلك البضائع متنوعة ومنها على سبيل المثال لا الحضر: السجائر والسيراميك والفحم والملابس المستعملة وقطع غيار السيارت.

وأوضح الوزير الحجرف أن اجمالي عدد أجهزة الفحص الثابتة والمتحركة في المنافذ الحدودية والموانئ والشحن الجوي ومطار الكويت بلغت 29 جهازاً كلفتها الاجمالية بحدود 8 ملايين دينار تقريباً وتم توفيرها عن طريق الشركة المستثمرة وفقاً لعقد المزايدة مع الشركة لمشروع وتطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي.

وأوضح الوزير أن الادارة العامة للجمارك أبرمت عقد مزايدة مع الشركة المستثمرة للتطوير لمدة 25 عاماً تنتهي في فبراير 2030، لافتاً الى أن عقد المزايدة يتضمن تنفيذ البرامج الواردة كافة في العقد واستخدام أحدث الأجهزة والمعدات الأمنية وتدريب أفراد الادارة عليها وتقديم جميع الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا. ولفت الوزير في رده على سؤال برلماني بناءً على رد الادارة العامة للجمارك أن الادارة لديها خطة تدريبية سنوية لجميع العاملين بها وأن اجمالي عدد الدورات بلغ 93 دورة شملت 987 متدرباً خلال الفترة الممتدة من 2014 الى 2019. ونفى الحجرف ما تردد عن خروج بضائع من ميناء الدوحة بلا جمارك، موضحاً أن اجمالي عدد محاضر الضبط الأمنية والتجارية على مستوى المنافذ الجمركية خلال الفترة من 2014 الى 2018 بلغت 3488 محضراً. وأكد الحجرف أن الادارة العامة للجمارك قامت بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة التي تخص حسابات وسجلات شؤون التوظيف والملاحظات المستمرة لأكثر من سنة مالية والملاحظات الخاصة بالرقابة المسبقة مدعمة بالمستندات لكل ملاحظة على حدة. وحول عدم تشغيل مبنى الادارة العامة للجمارك في الشويخ الى الآن، أجاب الحجرف أن السبب وراء ذلك هو الدخول في منازعات قضائية منذ 2009 مع الشركة التي كانت قد رست عليها مناقصة اعادة تأهيل وترميم المبنى ومقاوليها من الباطن والتي لا تزال متداولة حتى الآن أمام القضاء. وقد قامت الادارة بفسخ عقد المناقصة مع الشركة المنفذة، كما تم تسييل الكفالة المصرفية البالغ قيمتها 65.9 ألف دينار وايداعها بحساب الادارة لدى بنك الكويت المركزي بناءً على حكم الاستئناف النهائي لصالح الجمارك. وأكد الحجرف أن الادارة العامة للجمارك لم يتم اخطارها حتى الآن بقضية فساد لأحد قياديها سواء من جهات تحقيق قضائية أو جهات رقابية .

