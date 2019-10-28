مال وأعمال

بلغ عدد البلدان التي سجلت استثماراتها المباشرة في الكويت 14 دولة بنهاية النصف الأول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا والصين وتركيا ومن الدول العربية،قطر وتتصدر بحجم استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار ما يمثل 17 في المئة من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تليها السعودية بحجم استثمارات يقدر بنحو مليار دولار

وكشفت مصادر لـ «النهار» أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وافقت على دخول شركتي فيديكس وفيبوكس الأميركيتين بحلول العام المقبل 2020، برؤوس أموال 750 مليون دولار، منها 450 مليون دولار للشركة الأولى، وذلك وفق قرار. وافادت المصادر أنه سيتم منح الشركتين رخصة مزاولة أنشطة الشحن وتقديم الخدمات اللوجيستية، فيما تعتزم الحكومة فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الصحة والتعليم وبيع التجزئة. ولفتت الى أنه يعد هذا القرار الأول من نوعه يقدم لشركات اجنبية في مجال الشحن والتوصيل العالمية لتتملك نشاطها وشركاتها بنسبة 100 في المئة، في خطوة لتنويع الاقتصاد عبر فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية وتسهيل عملها في السوق. ووفقاً للمصادر يقدر حجم الاستثمارات الأجنبية منذ انشأت الهيئة بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013، بنحو 30 مليار دولار، بنهاية النصف الأول من العام الحالي، ويستحوذ قطاعي الاتصالات والاستثمار منها بنسبة 75 بالمئة ويعد التوجه الحكومي نحو تنويع الاقتصاد والاعتماد على الاستثمارات الأجنبية وفتح المجال أمامها وتسهيل دخولها الى السوق من الامور الاستراتيجية في الوقت الراهن والمقبل مع تحفيز استقطاب رؤوس الأموال الكويتية التي تهرب الى الخارج وتشجيعها على الاستثمار في السوق المحلي. وبحسب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد أتاح القانون للمستثمر الأجنبي تأسيس شركته الخاصة بنسبة 100 في المئة، لذا فانه يمكنه التمتع بكل الامتيازات والاعفاءات الضريبية والضمانات.

