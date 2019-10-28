مال وأعمال

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 7?4 نقاط ليبلغ مستوى 5775?3 نقطة بنسبة 0?13 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 156?7 مليون سهم تمت من خلال 6332 صفقة نقدية بقيمة 24?3 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 8?9 نقاط ليصل الى مستوى 4769?5 نقطة بنسبة 0?19 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 132?3 مليون سهم تمت عبر 4510 صفقات نقدية بقيمة 12?2 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 6?8 نقاط ليصل الى مستوى 6291?5 نقطة بنسبة 0?11 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 24?3 مليون سهم تمت عبر 1822 صفقة بقيمة 12 مليون دينار.

وكانت شركات (كميفك) و(الأنظمة) و(ورقية) و(التخصيص) و(أجيال) الاكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أرزان) و(الانماء) و(عربي ق) و(كميفك) و(التعمير) الأكثر تداولا في حين كانت شركات (شارقة ا) و(تمدين ا) و(ايفا فنادق) و(العيد) و(ساحل) الأكثر انخفاضا.

