مال وأعمال

أعلنت وزارة المالية عن صدور حكم قضائي من محكمة التمييز بالزام شركة الاتصالات المتنقلة «زين» بسداد مبلغ 11,565,557 د.ك تمثل المبلغ المستحق على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بموجب خضوعها للقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.

هذا وقد كانت وزارة المالية قد قامت برفع دعوى قضائية ضد شركة الاتصالات المتنقلة «زين» بتاريخ 16 مايو 2017 للمطالبة بالمبلغ المستحق على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 لعدم التزامها بسداد المبلغ المستحق عليها، والزام الشركة بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 11,565,557 د.ك وألزمتها بالمصروفات ومبلغ ألفي دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.

وفي هذا الشأن صرحت الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية أسيل المنيفي بأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالقضايا الضريبية المنظورة بالمحاكم لأنها قضايا مال عام وتحرص كل الحرص على متابعتها .

