مال وأعمال

قامت «زين» بإضافة بصمة مميزة للمؤتمر هذا العام، وذلك من خلال دعمها للعديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والفنية والدينية على هامش المؤتمر، ومنها اللقاءات الأكاديمية، والمسابقات الترويحية، والفقرات الترفيهية، والأنشطة الرياضية، والندوات الاقتصادية والسياسية، والأمسيات الشعرية، هذا بالإضافة إلى فقرة مسابقات «زين» مع الفنان داود حسين، ومسرحية فنية من بطولة الفنان حسن البلام، ومسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم، وغيرها.

وأشارت الشركة إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة كونه يُعتبر أحد أعرق وأكبر التجمعات الطلابية الكويتية في خارج البلاد، ويستضيف العديد من الشخصيات الوطنية التي تزور المملكة المتحدة خصيصاً لمشاركة خبراتهم وتجاربهم من مختلف المجالات مع الطلبة الحاضرين، كما يعتبر تجمعاً ثقافياً فريداً من نوعه، لما يتميز به من مستوى عال من الحس الوطني. وإذ بينت «زين» أن دعمها لهذا التجمع الوطني يأتي من منطلق إيمانها الشديد بأهمية فئة الشباب والطلبة في مستقبل الحياة الاقتصادية والسياسية، فقد أوضحت أنها حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لرغبتها في مشاركة أجيال المستقبل والتواصل معهم، والتعرف على أفكارهم وأطروحاتهم في الخارج.

