مال وأعمال

على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي (IMF) الذي عقد في الفترة الواقعة ما بين 14-22 أكتوبر الحالي في واشنطن العاصمة، أعرب شاهين الغانم الرئيس التنفيذي لبنك وربة- عن أهمية التواجد في هذه المحافل الدولية نظراً لما تقدمه للمشاركين من رؤية معمقة حول وضع القطاع المالي على مستوى العالم وكيفية التغلب على المصاعب التي تواجهه ومواكبة أحدث التطورات الحاصلة فيه.

وحول المواضيع التي تم طرحها في المؤتمر هذا العام، قال الغانم أن جدول المؤتمر لهذا العام قد احتوى على العديد من المواضيع المهمة والجوهرية في القطاع المالي من ضمنها تطورات أداء الاقتصاد العالمي وتوجهاته المستقبلية، تطورات أداء الأسواق المالية الدولية وطبيعة المخاطر التي يمكن أن تؤثر في اتجاهات ذلك الأداء، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، تأثير عمليات المؤسسة الدولية على التنمية الشاملة، ابتكارات التكنولوجيا المالية كعوامل محركة للاقتصادات الشاملة بالإضافة إلى محفزات الاستثمار في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.

كما أكد الغانم استمرار بنك وربة بالتواجد في هذه المؤتمرات العالمية التي تدعم نجاح رؤية البنك من جهة فهم القطاع بشكل أعمق والبقاء على اطلاع بجميع مستجداته وتبني التوجهات العالمية فيه من ضمنها التحول الرقمي على صعيد الخدمات والمنتجات المصرفية.

«لقد شغل الحديث حول أهمية التحول الرقمي في القطاع المالي حيّزا كبيرا في المؤتمر لهذا العام حيث يسهم استخدام التكنولوجيا الحديثة في دعم عجلة الاقتصاد بالنظر إلى ما توفره من سلاسة وسهولة في الاستخدام والسرعة في إنجاز المهمات ناهيك عن إمكانية القيام بها في أي وقت ومكان وهو ما جعل الاقبال عليها يتزايد على صعيد العالم أجمع، وهذا ما يثبت صواب رؤية بنك وربة في اعتماد استراتيجيته التي انطلقت في عام 2017 بالتوجه نحو تطوير بنيته الرقمية سواء من جهة الخدمات والمنتجات المصرفية، التطبيقات الالكترونية على الأجهزة الذكية بنظامي الاندرويد وiOS وأيضا عبر الموقع الالكتروني.

