مال وأعمال

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان جميع الأنظار اتجهت تجاه أحدث التطورات على الصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى دوامة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. وحيث صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أن الرسوم الجمركية المقرر فرضها في ديسمبر يمكن ان يتم الغاؤها إذا سارت المفاوضات على ما يرام. وقد أسهمت تلك الأخبار الإيجابية في تعزيز معنويات المستثمرين واقبالهم على المخاطر بما دفع بعائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات للارتفاع إلى أعلى مستوياتها المسجلة في خمسة أسابيع وصولاً إلى 1.804 في المئة يوم الثلاثاء الماضي.

وعلى صعيد أسعار صرف العملات الرئيسة، ارتفع الدولار الأميركي على خلفية تزايد التقلبات الناتجة عن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وارتفاع معنويات الاقبال على المخاطر. حيث افتتح مؤشر الدولار الأسبوع عند مستوى 97.338 ووصل إلى أدنى مستوياته البالغة 97.140 قبل أن يعاود الصعود بقوة وصولاً إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال أسبوع عند 97.777.

وبالنظر إلى السلع، فقد تلقى الذهب دعماً باعتباره ملاذاً آمنًا على خلفية حالة عدم اليقين المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، إلا أن المكاسب كانت محدودة نظراً لاستمرار تسعير الأسواق على اعتبار وقوع الانفصال قريباً. كما يترقب المستثمرون أيضاً نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر انعقاده في 30 أكتوبر الحالي والذي يتوقع ان يتم خلاله خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الحالي.

انخفضت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 1.1 في المئة على أساس شهري في الولايات المتحدة فيما جاء التراجع أكثر من توقعات السوق بانخفاضها بنسبة 0.5 في المئة فقط. ومن جهة أخرى، ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 51.5 نقطة في أكتوبر ليتجاوز بذلك توقعات السوق ان يصل إلى 50.7. إلا انه في ظل انخفاض طلبيات السلع المعمرة فإنه من المتوقع أن يتحمل القطاع الصناعي تبعات ذلك بما قد يؤدي إلى انكماشه.

التيسير الكمي

عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع السياسات النقدية يوم الخميس الماضي حيث ألقى ماريو دراجي بيانه الأخير كرئيس للبنك المركزي الأوروبي. وكما كان متوقعاً، لم يقدم البنك المركزي الأوروبي على استحداث أي تغييرات في السياسة النقدية حيث أكد على الالتزام بإعادة بدء برنامج التيسير الكمي اعتباراً من أول نوفمبر. أما بالنسبة للتوجهات المستقبلية، أكد دراجي ان أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية إلى أن تشهد توقعات التضخم تقارباً شديداً للمستوى المستهدف من قبل المركزي الأوروبي. كما صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي إنه على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها التضخم إلا انه من المتوقع أن يشهد المزيد من التراجع قبل البدء في اكتساب الزخم مرة أخرى. وأضاف أنه كان هناك دعم كامل من المركزي الأوروبي بشأن التدابير المتخذة في سبتمبر الماضي وما تضمنته من إعادة إطلاق برنامج التيسير الكمي وخفض أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس.

أقر مجلس العموم البريطاني الإطار القانوني لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي والذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون من حيث المبدأ بأغلبية 329 صوتاً مقابل 299. ويمثل هذا الفوز المرة الأولى التي يوافق فيها البرلمان على أي صفقة تتعلق بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بما يشير إلى إمكانية المضي قدما في تنفيذها. أما التصويت الثاني فكان متعلقاً باتخاذ القرار بشأن الجدول الزمني الذي اقترحه جونسون لإجازة قانون للتصديق على الاتفاق خلال ثلاثة أيام.

