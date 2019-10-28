مال وأعمال

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك امس مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل جابر الأحمد الصباح يرافقه رئيس فريق تقرير الاعمال لدى مجموعة البنك الدولي سيمون جانكوف وذلك بمناسبة صدور تقرير عن البنك الدولي جاءت فيه الكويت ضمن قائمة العشر دول الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال.

وحضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد الصباح.

الطريق طويل

وفي ذات الاطار اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان الطريق لايزال طويلا وان التحدي مازال شاقا، موضحاً اننا مازلنا بحاجة الى اقصى درجات التعاون في اطار المنهج الموضوعي والحماس الوطني.

واضاف الغانم في كلمته التي القاها خلال الندوة الاعلامية التي عقدت في الغرفة بعنوان اعداد تقرير الكويت لبدء الأعمال 2020 بحضور مسؤولي البنك الدولي في الكويت ان صاحب السمو امير البلاد كان حازما ومصمما حين دعا الى العمل الجاد لاصلاح مؤشرات تنافسية الاقتصاد الكويتي وفي مقدمتها مؤشر تحسين بيئة الأعمال، وايضا الدعوة التي حرص سمو ولي العهد على متابعة وتسريع الجهود الرامية لتحقيقها وكذلك التي اعطاها رئيس مجلس الوزراء اولوية عالية واعتبرها من اهم التحديات التي تواجهها الحكومة ككل.

واشار الغانم الى انه ومن هنا نشأت اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية التي ترأسها الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد بصفته مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، حيث نهض اعضاء اللجنة جميعا بالمسؤولية بكل كفاءة واقتدار» مبينا ان هناك بشائر طيبة ونتائج مشجعة بشأن مؤشر سهولة مباشرة الأعمال لعام 2020 ومكوناته الرئيسة السبعة في الكويت.

وقال الغانم: انه حسب تقرير مجموعة للبنك الدولي، جاءت الكويت لاول مرة ضمن الدول العشر الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الأعمال عام 2020 من اصل 190 دولة، وقد تزامن صدور هذا التقرير مع اعلان نتائج تقرير التنافسية الدولية للعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن اهم مؤشرات هذا التقرير تقدم الكويت ثمانية مراكز على سلم التنافسية الاقتصادية العالمية ليصبح ترتيبها 46 من اصل 141 دولة، كما تقدمت الكويت من الترتيب 38 الى الترتيب 12 في ركيزة الصحة ومن المركز 48 الى المركز 34 في ركيزة النظام المالي، ومن الموقع 62 الى الموقع 37 في ركيزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما حافظت على المركز الأول عالميا في ركيزة استقرارالاقتصاد المالي.

وتابع» لم تفاجأ غرفة تجارة وصناعة الكويت بهذا الانجاز الكبير، لأنها بحكم عضويتها في اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، وبحكم عضويتها في اللجنة الوطنية الكويتية التنافسية، تعرف تماما حجم الجهود التي بذلتها كل الجهات المعنية في الحكومة وفي القطاع الخاص والمجتمع المدني بهذا الصدد، ومن هنا تثق الغرفة ان قيمة هذا الانجاز لا تقف عند انعكاساته الاقتصادية على اهميتها، بل تتعلق ايضا بدلالاته المجتمعية والسياسية، ودوره في تعزيز الثقة بالنفس والمستقبل.

خارطة طريق

وبدوره قال عميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي د.ميرزا حسن،ان الكويت حققت انجازا كبيرا على صعيد تحسين بيئة الاعمال مؤخرا،متوقعا خلال السنوات الثلاثة المقبلة ان تتقدم الكويت 20 الى 25 مرتبة في المؤشر.

واكد ميرزا على مصداقية التقرير كونه يعتمد على القوانين والاصلاحات التي تمت وان هناك بعض الدول سجلت 9 اصلاحات من اصل 12،موضحا ان البنك الدولي لديه خارطة لقياس مدى استجابه الدول للاصلاحات والتوصيات مؤكدا انه تم البدء بخارطة الطريق منذ اربعة سنوات جزء منها يتضمن الجانب المؤسسي ونمط الثقافة والقطاع الخاص.

واضاف ان الكويت تصدر الاموال ولا تستوردها ونحن نحاول ابقاء الاموال داخل البلاد، موضحا ان الكويت بدأت المشوار وهناك خطوات اخرى كثيرة سنسير عليها والاصلاح مستمر وخطواتنا الفترة المقبلة ستكون اسرع.

جهود شاقة

ومن جانبه قال مدير اقتصاد التنمية بمجموعة البنك الدولي، سيمون جانكوف ان الكويت قامت بالعديد من الاصلاحات المهمة حيث قامت لجنة بيئة تحسين الاعمال بعمل شاق وكبير لتحقيق هذا الانجاز مؤكداً ان الخصخصة هي الاساس ونقطة اساسية لتحسين بيئة الاعمال لافتا الى انه لو تحقق نصف الأهداف الموضوعة يعتبر انجازا.

واشار الى انه لدينا توقعات افضل للسنة القادمة وذلك لان هناك اصلاحات قيد الانشاء كما ان هناك فريقا يتابع تلك الاجراءات وحاليا تمضي الدولة في العملية التشريعية من اجل تغيير وتطوير التشريعات منوهاً ان الدولة فعلت كل هذا لتحسين بيئة العمل من اجل القطاعين واستقطاب استثمارات وعماله اكثر وهو امر في غاية الاهمية للكويت والتي دخلت عملية الاصلاح واصبحت تنافس دولا اوروبية لاقت نجاحا.

واوضح جانكوف ان هناك العديد من الاصلاحات خاصة في عملية تخفيض الضرائب والفيزا والكثير من الاجراءات التي اتت بثمار جيدة وانشاء البنية التحتية وتحسينها مبينا ان هذه الاجراءات مهمة للقطاع الخاص والعام.

واكد انه بدأنا النقاش مع الحكومة لـ72 نقطة مهمة وتم تحقيق 40 نقطة وسنناقش مع القطاع الخاص تحسين بيئة العمل حيث ان الاصلاحات تتطلب متابعة وتنسيقا ولو تم تطبيق نصف ما تم طلبه من الاصلاحات يعتبر جزءا مهما من الاصلاح مبينا انه بهذه النتائج قد يزيد النمو 2% كل عام بسبب هذه الاصلاحات لاسيما مع وجود نمو اقتصادي كبير وبسبب هذه الاصلاحات سنجد انه خلال 5-7 سنوات سنحصل على 20 نقطة وهو ما يعني رفاهية اكبر وخلق بيئة عمل ووظائف جديدة.

واشاد بدور غرفة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الحكومة لتحسين بيئة الاعمال والسعي وراء هذه التغييرات.

