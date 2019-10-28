مال وأعمال

التقى وزير المالية نايف الحجرف في مكتبه امس المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لدى البنك الدولي د. ميرزا حسن ومدير اقتصاديات التنمية ومؤسس مؤشر سهولة ممارسة انشطة الأعمال في البنك الدولي سيمون جانكوف، وذلك بمناسبة تحسن الكويت في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة انشطة الأعمال للسنة 2020، وحصولها على مؤشر ايجابي يجعلها ضمن قائمة اكثر عشرة دول تحسناً. واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع آخر مستجدات عملية الاصلاح الاقتصادي في الكويت والمشاريع الهادفة الى تعزيز التنافسية الاقتصادية وذلك بحضور مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر.

