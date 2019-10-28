مال وأعمال

قال النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان، ان تلك النتائج تعتبر بشائر الخير لعملية متابعة تطورات بيئة الأعمال في الكويت، مؤكداً ان الأخبار التي صدرت من الجهات ذات العلاقة لهذا المؤشر نتج عنها مردود ايجابي يعكس الاتجاه الى السير على منهجية جديدة من قبل الجهات المعنية بما يعزز من دور الكويت في ارتفاع مراتبها بالمؤشرات العالمية. وأضاف الوزان ان بلوغنا لهذه المكانة يضعنا امام مسؤولية المحافظة عليها والاستمرار في رفع مؤشر الكويت في التنافسية وتطوير الأعمال. وبين ان هذا التوجه يتم الدفع به من قبل الجميع، نظرا لان هذا النجاح يجعل الكويت تستثمره بالتعاون مع الدول العالمية لتحقق الكويت الرغبة السامية لتصبح مركزاً مالياً تجارياً اقليمياً. وذكر ان ارتفاع اداء المسؤولين سيسهم في دعم استراتيجية وتطوير المؤشرات لأفضل وضع ممكن.

