مال وأعمال

نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك» مسابقة «قد التحدي» الثالثة بالتعاون مع نادي «فلير فتنس» الرياضي، تأكيدا لاهتمام «بيتك» بالأنشطة الرياضية ودعم الشباب الكويتي في مبادراته المختلفة، وحرصا على نشر الوعي بأهمية الفعاليات الرياضية والتوعية البدنية.

وقد اقيمت المسابقة في مجمع مروج لمدة يوم واحد، بمشاركة اكثر من 200 متسابق حيث كان التنظيم والتحكيم واختيار الفائزين في المسابقة من جانب نادي «فلير فتنس» الرياضي. وقد تضمنت المسابقة التحديات في جهاز التجديف وجهاز الدراجة، وابدى الحضور من المشاركين والجماهير اهتماما كبيرا وتفاعلا واضحا، فعلى صعيد المشاركين، ظهرت مستويات متقدمة جدا وابرز عدد كبير من الشباب قدرات عالية في الممارسة الرياضية باستخدام الاجهزة الحديثة وحققوا بعض الارقام المتميزة وفي ظل روح رياضية عالية، انشغل المتسابقون بتقديم بعض الابداعات الرياضية التي نالت الاستحسان.

وقد تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى، حيث حصل الفائز بالمركز الاول على جائزة بقيمة 1000 دينار مقدمة من «بيتك». وحصل الفائز بالمركز الثاني على اشتراك من نادي «فلير فتنس»، بالاضافة الى حصول الفائز بالمركز الثالث على اشتراك بشركة «نمو».

