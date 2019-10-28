مال وأعمال

في ختام دورتهم التدريبية استعرضت 6 فرق منافسة مشاريعهم لأحدث الحلول والابتكارات المصرفية وذلك ضمن برنامج بنك الكويت الوطني لتطوير القيادات المصرفية الشابة والذي يقام بالتعاون مع كلية ادارة الأعمالIE Madrid في اطار دعم البنك المستمر لتطوير الكفاءات وكوادره البشرية.

وكان في استقبال الفرق المشاركة ضمن النسخة السادسة من البرنامج كل من الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-الكويت صلاح الفليج ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت سليمان المرزوق ومدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني وقيادات تنفيذية اخرى في البنك.

ويضم البرنامج الذي استمر على مدى 6 اشهر نحو 6 فرق تتنافس فيما بينها على تقديم حلول وأفكار مبتكرة ويتم اختيار فائز منها في نهاية البرنامج من قبل لجنة التحكيم التي تتشكل من الادارة التنفيذية وممثلي كلية ادارة الأعمال IE Madrid على ان يتم تطبيق المشروع الفائز بعد اجتياز المعايير والشروط التي يضعها البنك.

