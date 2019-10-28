مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن رعايته لمؤتمر أيوفي - البنك الدولي السنوي الرابع عشر عشر الذي سيعقد في مملكة البحرين، خلال الفترة 3 و4 نوفمبر 2019 تحت رعاية مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع البنك الدولي.

وقال مدير ادارة التدقيق الشرعي في البنك فواز الكليب ان اهمية المؤتمر تأتي من خلال اهمية الجهة المنظمة والتى تعتبر من احد الجهات المصدرة لمعايير الصناعة المالية والاسلامية الدولية كما يعد من اهم المؤتمرات التي تهدف الى تطوير الصناعة المالية الاسلامية.

وأوضح الكليب ان هذه الرعاية تأتي في اطار حرص بنك بوبيان وادارته العليا الى دعم الصناعة المالية الاسلامية ومؤسساتها كما يأتي ذلك ضمن جهود بنك بوبيان لتعزيز الجهود التي تبذلها ايوفي في اقامة المؤتمرات العلمية المتخصصة الهادفة الى الارتقاء بواقع العمل المصرفي والمالي الاسلامي من خلال مواكبة احدث التطورات العلمية والفكرية في هذا المجال وتلبية متطلبات الصناعة من معايير توفر درجة متقدمة من التواؤم والتجانس على صعيد الصناعة، في مختلف الدول، وعلى المستوى العالمي.

وعن دور الرقابة الشرعية قال الكليب انها تشكل محورا اساسيا وعلامة بارزة في عمل المؤسسات المالية الاسلامية، ليس كونها المشرف على صحة المعاملات من الناحية الشرعية فحسب، وانما بما اولته اياها اعلى سلطة رقابية والمتمثلة في بنك الكويت المركزي من مكانة وأهمية، حيث صدر قانون البنوك الاسلامية عام 2003، ثم الحق بتعليمات حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الاسلامية في نهاية عام 2016 مما اكسب المؤسسات المالية قوة رقابية واستقلاقية تمكنها من اداء واجباتها على اكمل وجه.

