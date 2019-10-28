مال وأعمال

قدمت الشركة الكويتية لنفط الخليج رعاية فضية لجمعية المهندسين الكويتية لتنظيم مؤتمر ومعرض الكويت للشبكات الكهربائية الذكية المقام تحت عنوان «نحو شبكة كهربائية أكثر موثوقية وفاعلية» وبرعاية من وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل، خلال الفترة من 30 حتى 31 الحالي، في فندق راديسون بلو. إذ استقبل ا فلاح العنزي مدير مجموعة مساندة الإدارة في الشركة الكويتية لنفط الخليج من جمعية المهندسين الكويتية كل من م. علي محسني عضو مجلس الإدارة، وم. سالم الحبيط المنسق العام للمؤتمر لتسليمهما رعاية الشركة لمؤتمر ومعرض الكويت للشبكات الكهربائية الذكية، وذلك في مكتبه بمقر مكتب الشركة الرئيس.

وصرح عبدالله السميطي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية لنفط الخليج «أن رعاية الشركة لهذا الحدث جاء من منطلق أهميته وتناوله لقضية توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح بما من شأنه أن يعزز من قيمة المصادر النفطية والهيدروكربونية في البلاد ويحافظ عليها لاستخدامات أكثر أهمية وتنوعا بوصفها مصادر غير متجددة يجب تقنين استخدامها بما يحقق استدامتها لمدد أطول».

وأضاف السميطي أن هذا المؤتمر يمثل تجمعا محليا فريدا لعدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية من حول العالم من منظمات عالمية وهيئات أكاديمية وبحثية رائدة بما يوفر فرصة متميزة لمناقشة مستجدات هذا المجال، علاوة على مناقشة المؤتمر لجانب مهم في هذا الخصوص وهو التشريعات والتقنيات اللازمة لربط أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالشبكة الكهربائية.

