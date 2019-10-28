مال وأعمال

أقامت شركة المباني فعالية «الأمل هو الخطوة الأولى» لتعزيز مبادرة التثقيف الصحي، وذلك تزامنًا مع شهر التوعية بسرطان الثدي «أكتوبر الوردي»، من خلال أمسية موسيقية بمشاركة فرقة للعزف الكلاسيكي إلى جانب فقرة استعراضية أقامها فريق معهد جيمنازيا المتخصص برقص الباليه والجمباز، كنوع من الدعم للحملة وتحفيزا للكشف المبكر، إلى جانب تحويل إضاءة الأ?نيوز الخارجية إلى اللون الوردي وتوزيع الورود على الزوار في منطقة غراند أ?نيو.

وقد شارك قسم علوم الأشعة وقسم العلاقات العامة والاعلام بكلية العلوم الطبية المساعدة في نفس الفعالية من خلال حضور عميدة الكلية د. سعاد الفضلي ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس وخريجي الكلية، بالتعاون مع كوادر من الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان»، والذين قاموا بدورهم بإعطاء الاستشارات للزوار عن سبل الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشخيصه وفحوصاته ومعالجته والتدابير اللازمة في مرحلة مابعد الشفاء منه، كما تم تقديم خدمة حجز المواعيد للراغبين في الكشف عن المرض في المراكز الطبية القريبة من مكان السكن.

تهدف شركة المباني من خلال فعالية «الأمل هو الخطوة الأولى» لرفع الروح المعنوية للمرضى وغرس روح التفاؤل، والتوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي بالإضافة إلى منح مختلف الجهات الفرصة للمشاركة في هذه الفعاليات الإنسانية.

كما تأتي هذه المبادرة إيمانًا من شركة المباني بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، حيث تدعم الشركة العديد من الحملات التوعوية سنوياً بهدف رفع مستوى الوعي حول العديد من القضايا الصحية والمجتمعية بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات ذات الصلة.

