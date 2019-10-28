مال وأعمال

شهدت الكويت قفزة هائلة في ترتيبها ضمن قائمة الدول التي طبقت أوسع نطاق من الإصلاحات وفقاً للإصدار الحالي من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. حيث قفز ترتيب الكويت 14 مركزاً لتصل إلى المركز 83 بعد أن حسنت 7 من أصل 10 مجالات تم قياسها في عملية التصنيف.

وجاء التحسن الأكبر فيما يتعلق بالتعامل مع استخراج تصاريح البناء التي حسنت فيها البلاد ترتيبها بواقع 63 مرتبة لتحتل المركز 68. وجاء ترتيب الكويت في المركز السادس في ظل فرض أدنى قدر من الضرائب، في حين حصلت على أعلى تصنيف لتسجيل الملكية العقارية لتحتل المرتبة 45.

من جهة أخرى، شملت مجالات التحسن عنصر التجارة عبر الحدود حيث احتلت البلاد المرتبة 162، تبعه الحصول على الائتمان حيث احتلت المرتبة 119. وقد نجحت الكويت في تعزيز تلك الإصلاحات من خلال تبني السبل التكنولوجية وتقديم منصات الكترونية عبر الإنترنت.

وتضمنت قائمة الإصلاحات التي تبنتها الكويت تسهيل بدء النشاط التجاري من خلال الجمع بين إجراءات الحصول على ترخيص تجاري وتبسيط تسجيل الشركات عبر الإنترنت. كما نجحت في تسهيل وتسريع إجراءات استخراج تصاريح البناء من خلال دمج سلطات إضافية في منصة التصاريح الإلكترونية. كما ساهم التحول الرقمي في تسهيل الحصول على الكهرباء وساعد على تحسين العمليات التشغيلية. وادخلت الكويت إصلاحات على عملية تسجيل الملكية وتوفير معلومات الائتمان وتحسين عملية التجارة عبر الحدود.

