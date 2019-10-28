مال وأعمال

شاركت بورصة الكويت في الاجتماع الثاني المشترك بين لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس ورؤساء الأسواق (البورصات)، والمنبثقة عن الأمانة العامة للمجلس. حيث عقد هذا الاجتماع في مسقط بسلطنة عمان، كما عقد الاجتماع التاسع عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي. وضم وفد بورصة الكويت المشارك في الاجتماع كل من رئيس مجلس ادارة شركة بورصة الكويت حمد الحميضي، والرئيس التنفيذي بالتكليف لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي.

وأتت هذه اللقاءات ضمن إطار جهود التعاون المشترك بين هيئات الأسواق المالية والبورصات الخليجية، بما يُسهم في تحقيق تكامل الأسواق الخليجية وتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بينها، ويصب في مصلحة الاقتصادات الوطنية لدول المجلس. وتناول الاجتماع أبرز القضايا الراهنة والمُستجدات التي تشهدها الأسواق الخليجية، كما بحثت الوفود المشاركة أبرز القرارات التي تمت مناقشتها في الاجتماع السابق في دورته الثامنة عشرة الذي عقد أيضاً في سلطنة عمان، واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، إلى جانب التطورات المُتعلقة بمذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والمواضيع المتعلقة بتكامل الأسواق فيها.

وقال حمد الحميضي، رئيس مجلس ادارة شركة بورصة الكويت: «هدف الاجتماع الثاني المشترك بين لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس ورؤساء الأسواق (البورصات) لدول مجلس التعاون الخليجي إلى دفع عجلة مسيرة العمل الخليجي المشترك، وذلك من خلال تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والمالية، بما يتوافق مع تطلعات وآمال المواطن الخليجي. نحن في بورصة الكويت حريصون على المشاركة بشكل فعال في مثل هذه الاجتماعات الإقليمية وغيرها من المحافل الدولية الحيوية، وذلك ضمن إطار جهودنا المبذولة للارتقاء بمكانة البورصة وتعزيز مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية، والتي شملت تطبيق العديد من الخطوات والإجراءات المستقاة من استراتيجية الشركة لتعزيز البنية التحتية والأطر التنظيمية والتشغيلية والتقنية، الأمر الذي أثمر تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة، وفي فترة زمنية وجيزة».

وشمل جدول أعمال الاجتماع الثاني المشترك للجنة رؤساء هيئة الأسواق المالية ورؤساء الأسواق بدول المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن توحيد وقت الافتتاح في أسواق الأوراق المالية بدول المجلس؛ وتفعيل الاعتراف البيني (Passporting) بين البورصات الخليجية والبحث عن الطريقة الامثل للتطبيق؛ ودراسة آليات للمقاصة المركزية للأسواق المالية لدول المجلس؛ والإدراج المزدوج بين الأسواق المالية لدول المجلس؛ كما تم تحديد موعد الدورة القادمة ووضع ما يستجد من أعمال على طاولة النقاش. ارتقى سوق المال الكويتي في المنطقة ونال عوامل جاذبة أسهمت بتدفّق السيولة له. كما تم إدراج الكويت في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة (FTSE) في سبتمبر 2017، وفي مؤشر اس اند بي داو جونز (S&P Dow Jones) ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في ديسمبر 2018، هذا وقد اعلن مؤشر (MSCI) عن الموافقة المشروطة لتصنيف الكويت ضمن تصنيف الاسواق الناشئة في يونيو 2019. وتعكس هذه الإنجازات الأخيرة تطور الكويت لتصبح مركزاً مالياً آمناً في المنطقة، مع المزيد من التحسينات المرتقبة أيضاً في المستقبل القريب.

