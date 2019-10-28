مال وأعمال

أكد مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني، م. يوسف الفوزان ان الإدارة العامة للطيران المدني لديها خطة شاملة لتطوير وتنشيط حركة النقل الجوي لاستقبال المزيد من الطائرات من وإلى مطار الكويت الدولي بمستويات غير مسبوقة خصوصاً مع زيادة حركة رحلات الركاب والشحن الجوي على كل القطاعات المحررة والتي نظمتها اتفاقيات خدمات النقل الجوي الموقعة بين دول الكويت والدول الأخرى.

وقال الفوزان خلال مؤتمر صحافي قبل إقلاع أول رحلة لها رقم «J9 1» إلى العاصمة البريطانية، لندن، لتصبح أول شركة طيران منخفض التكلفة في الشرق الأوسط يخدم المملكة المتحدة في أول خط جديد يتم إطلاقه من الكويت إلى المملكة المتحدة في 55 عاماً وذلك بحضور كل من السفير البريطاني لدى الكويت، مايكل دافنبورت، والسفيرة الفرنسية لدى دولة الكويت، ماري ماسدوبوي، والسفير الألماني لدى الكويت، شتيفان موبز اننا نشارك في تشغيل أول رحلة لشركة طيران الجزيرة إلى المملكة المتحدة، وذلك من منطلق وإيماناً بأهمية دور القطاع الخاص في تعزيز سوق النقل الجوي وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتأتي هذه الخطوة لفتح وجهات جديدة لطيران الجزيرة خلال المرحلة القادمة تصل لعدد ست وجهات.

وتمنى الفوزان المزيد من التقدّم لجميع شركات الطيران الكويتية وان الإدارة العام للطيران المدني ستقدّم كل الدعم لها في سبيل رفع اسم ومكانة دولة الكويت تحت راية صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة.

وقال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودي انه يسرنا أن نقلع اليوم مع أول رحلة لنا إلى مطار لندن غاتويك والمجدولة للإقلاع في تمام الساعة 9:45 صباحاً، تأتي هذه الانطلاقة كأول خط جديد يتم تسييره بين الكويت والمملكة المتحدة في 55 عاماً، كما أنها المرّة الأولى التي تقوم بها شركة طيران منخفضة الكلفة في الشرق الأوسط بتسيير رحلات ذات المسافات الطويلة في أوروبا.

وزاد بودي انه كان ممكناً بفضل الطلبية التي قمنا بها لطائرات من طراز إيرباص A320neo التي تدعم خطط طيران الجزيرة بمواصلة التوسّع في شبكة وجهات تَبعُد عن الكويت بما يقارب 5 إلى 6 ساعات. ورحلة اليوم نقوم بتسييرها بأحدث طائرة A320neo قمنا بتسلّمها مساء يوم الجمعة 18 أكتوبر من مصنع إيرباص الكائن في مدينة هامبورغ الألمانية.

واشار بودي الى انه هذه الطائرة الجديدة تتمتع بكونها مصممّة بأطراف أجنحة معروفة باسم Sharklets التي تحقق وفورات في حجم استهلاك الوقود، وتتميز هذه الطائرة الجديدة بمقصورة مجهزة بثلاث درجات تشمل درجة الأعمال والدرجة السياحية المميزة - والتي نطلقها حصرياً لرحلات لندن - وكذلك الدرجة السياحية. وهذه الطائرة تم تسلّمها من مصنع إيرباص في مدينة هامبورغ، ألمانيا، حيث يتم تجميع هيكلها الذي يتم تصنيعه في احدى الدول التي تتواجد فيها شركة تصنيع الطائرات والتي تشمل فرنسا والمملكة المتحدة.

وزاد ان العاصمة البريطانية تعد أول وجهة نختار تسيير رحلاتنا لها في أوروبا تُعد لندن من الوجهات الأكثر شعبيةً على مدار السنة للسياح من الكويت، كما أنها وجهة مهمة للطلاب الكويتيين الذين نوفر لهم اليوم رحلات بأسعار تنافسية جداً لزيارة أهلهم في ديارهم، علاوة على مواصلة التوسّع في التبادل التجاري والعلاقات الثنائية

بين البلدين، وهو ما يدعمهم هذا الخط الجديد ، ولذا سنبدأ بتسيير الرحلات إلى لندن بواقع أربع رحلات ذهاباً وعودة في الأسبوع، وسنقوم بزيادة عدد الرحلات بواقع رحلة يومية مع اقتراب ذروة موسم السفر في شهر ديسمبر، لافتا الى ان هذا التوسّع إلى لندن يعد الأول لنا في القارة الأوروبية، فيما نتطلع للمزيد من التوسّع فيها.

وشدد بودي على ان طيران الجزيرة ستواصل توسعها خلال شهر نوفمبر والفترة القادمة إلى مدن جديدة لم يسبق أن تمت خدمتها من الكويت والعديد منها لا تتم خدمته من المنطقة، ومنها أوش في قيرغيزستان، وكاتماندو في النيبال، ومدن أخرى في المملكة العربية السعودية وبنغلاديش والإمارات العربية المتحدة متوجها بالشكر والتقدير للسفراء المتواجدين معنا وللإدارة العامة للطيران المدني بقيادة كل من الشيخ سلمان الحمود رئيس الإدارة العامة للطيران المدني، وم .يوسف الفوزان، مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني، وجميع العاملين في الطيران المدني ووزارة الداخلية وقطاع الطيران عامةً.

ومن جانبه، قال السفير البريطاني لدى الكويت، مايكل دافنبورت اننا فخورون بإطلاق هذا الخط الجديد الذي أصبح ممكناً بفضل اتفاقية الخدمات الجوية الجديدة التي تم توقيعها العام الماضي بين بريطانيا والكويت، لافتا الى ان هذا يتزامن إطلاق خط الرحلات الجديد بين الكويت ولندن بالذكرى السنوية الـ120 لمعاهدة الصداقة بين البلدين والتي تم توقيعها في عام 1899.

وزاد دافنبورت انه لطالما جمع بريطانيا والكويت شراكة كونهما حلفاء وأصدقاء، ونواصل توسيع وتعميق العلاقات التي تجمع البلدين في مجالات مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية والأمن، في حين أن التجارة والاستثمار في ازدهار بين البلدين. والقطاع الخاص في كلا البلدين له دور كبير في دعم هذه العلاقات المتنامية.

واشار الى ان هناك مزيداً من الكويتيين يزورون المملكة البريطانية ويدرسون في جامعاتها أكثر من أي وقت مضى، بلغ عددهم في آخر تعداد إلى 6000 طالب، ويتلقى العديد منهم زيارات من أصدقائهم وعائلاتهم من الكويت ، لافتا الى اننا تُعد بريطانيا وجهة السفر الأكثر طلباً من الكويت، فهي موطن لـ28 مواقعاً تراثياً عالمياً تابع لليونسكو وثماني مدن تراثية، بالإضافة إلى 10 حدائق شهيرة ومجموعة واسعة من الأماكن المميزة يجب استكشافها.

وأوضح السفير البريطاني انه وبالنسبة للكثير من الكويتيين، تّعد مدن بريطانيا موطناً ثانياً - ليس لندن فحسب، بل كذلك مانشستر، كارديف، ميلتون كينيز وغلاسكو. وفي العام الماضي، رحبنا بأكثر من 150 ألف كويتي في بريطانيا، تجذبهم محلات التسوّق الفاخرة على المستوى العالمي والريف المذهل والمدن الفريدة والمهرجانات الثقافية والفعاليات الرياضية - وليس فقط للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم «برمير».

