مال وأعمال

طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي من هيئات الطيران المدني في كل دول العالم مخاطبة سلطاتها التنفيذية والبرلمانية لاصدار تشريعات خلال العام المقبل 2020 تمكن من وضع برنامج عمل لتمكين الركاب ذوي الإعاقة من السفر بأمان وبكرامة من أجل الوصول إلى نظام النقل الجوي الشامل للإعاقة.

وأشاد التنظيم العالمي للنقل الجوي بالبرلمان الكويتي الذي يسعى لاصدار مزيد من التشريعات التي تصلح ان تكون أرضية يبنى عليها وتساعد في اصدار قوانين تكفل الراحة والطمأنينة لهم سواء في الأرض أو الجو أو البحر ما يتيح لهم تفعيل حقههم في السفر والتنقل سواء من أجل العلاج أو المشاركة في دوراتهم الرياضية أو المشاركة في المؤتمرات والندوات الخاصة بهم أو زيارة الأهل والأصدقاء أو العمل في بلد آخر أو للسياحة والترفيه وزيارة الأماكن الدينية والدراسة، حسب نوع ومقدار الخدمات التي يحتاجونها في المطار، فهناك فئة تحتاج إلى خدمات كثيرة ومرافقين مدربين على مصاحبة المعاق وهناك فئة تحتاج إلى حد أدنى من الخدمات والتسهيلات حتى تتمكن من السفر باستقلالية دون الاعتماد على الغير.

وقسم الاتحاد الأوروبي المحتاجين إلى نظام معاملة خاصة طبقا لرموز خاصة توضح الفئة التي ينتمي إليها المعاق والتي حددت بأربعة:الفئة الأولى: وهي فئة المعاقين الذين يحتاجون إلى مرافقة خاصة مثل وجود ممرضة أو طبيب مرافق وتجهيزات معينة مثل أنبوبة الأوكسجين والنقالة الخاصة، ومصعد خاص لرفعه إلى داخل الطائرة مقعد مصمم بشكل خاص في الطائرة.

الفئة الثانية: وهي فئة المعاقين حركيا في الأطراف الأربعة وذهنيا وكفيفو البصر الذين يحتاجون إلى مرافق في المطار ابتداء من لحظة الدخول إلى المطار ولا يمكنهم السفر بمفردهم أو الاعتماد على التسهيلات في المطار.

الفئة الثالثة: وهم المعاقون حركيا من الذين يستخدمون الكراسي المتحركة والأجهزة المساعدة والصم وضعاف السمع والبصر الذين يمكنهم السفر بمفردهم دون الحاجة إلى وجود مرافق لهم إلا انهم بحاجة إلى تسهيلات خاصة في المطار يعتمدون عليها في إتمام إجراءات السفر.

والفئة الرابعة: وهم فئة المعاقين الذين يحتاجون إلى مقدار بسيط جدا من الخدمات والتسهيلات الخاصة كي يتمكنوا من السفر دون صعوبة

