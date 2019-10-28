مال وأعمال

ضمن خطة معهد الدراسات المصرفية لعقد تحالفات استراتيجية مهمة مع جهات عالمية، يعقد المعهد برنامج «التحول الرقمي للقادة»، بالتعاون مع كلية انسياد العالمية، حيث صرح المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية الأستاذ د. يعقوب الرفاعي بأن هذا البرنامج هو التعاون الثاني لسلسلة من أوجه التعاون المهمة والقادمة مع كلية انسياد العالمية، لتقديم عدة برامج مُختلفة مُعدة خصيصاً للقادة في المجال المالي والمصرفي في دولة الكويت ودول الخليج العربي.

والجدير بالذكر ان هذا البرنامج هو أحد البرامج المهمة التي يعقدها معهد الدراسات المصرفية ويُسلط الضوء فيها على هذا المفهوم الحديث وهو: التحول الرقمي، حيث ستتم مناقشة مفاهيم مهمة في هذا المجال مثل تعزيز الإطار الاستراتيجي التقليدي باستخدام أساليب رقمية مبتكرة لإنشاء تجارب رقمية مميزة، وكيفية صياغة استراتيجبة رقمية لتحقيق القيمة والنمو المربح، كما سيتم التعرف على قوة البيانات في العالم الرقمي، مع الحفاظ على المرونة والسلاسة وريادة الأعمال، وذلك لتحقيق الفرص الجديدة والمربحة.

وقد أفادت م. سها العوضي مدير إدارة التدريب في معهد الدراسات المصرفية، عن عزم المعهد عقد العديد من البرامج المميزة والفريدة بالتعاون مع هذه الكلية العريقة.

