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أطلق الفنان عيسى الكبيسي أغنية جديدة بعنوان «جمرة وداع» وهو التعاون الذي يجمعه مع الشاعر فالح العجلان الهاجري والملحن مطر علي الكواري وهي الأغنية التي غناها عيسى الكبيسي لأول مرة في احتفالية «ليلة الأغنية القطرية.

وعلق الكبيسي على الأغنية قائلاً: نحرص دائمًا على أن يكون الفن القطري حاضرًا وأن تكون الأغنية القطرية متمثلة في أي محفل مهم، وهذه الأغنية تجسد تعاونًا بين قامات متميزة في مجال التلحين والتأليف، وقد نال العمل استحسان الجمهور عندما تم قدمت الأغنية في احتفالية ليلة الأغنية القطرية وقد تم طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الكبيسي أن الساحة الفنية القطرية بحاجة دائمًا إلى أعمال فنية جديدة تتميز بحسن اختيار الكلمة واللحن وهو ما نحرص

على فعله دائمًا في جميع أعمالنا، وأشاد بحالة الحراك التي أحدثتها ليلة الأغنية القطرية التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة مطالبا بضرورة استمرار مثل هذه المهرجانات خاصة في ظل ندرة الفعاليات الموسيقية والفنية المحلية.

